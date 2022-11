GOG refait un appel du pied aux joueurs PC. Après avoir offert The Witcher premier du nom, la plateforme souhaite marquer le coup pour ses soldes du Black Friday. La boutique de CD Projekt RED vous propose de récupérer un nouveau jeu gratuit, qui fera sans doute de l’œil aux amateurs de pépites rétro.

Un jeu gratuit à récupérer d'urgence

Les soldes GOG du Black Friday sont lancés. Au programme, des réductions sur plus de 4000 jeux et DLC avec jusqu’à -90% à la clé. Mais plus que des jolies promos, la plateforme a décidé de faire un joli cadeau pour appâter le chaland : un jeu gratuit. L’heureux élu est Narita Boy. Développé par le studio espagnol Koba, ce titre vous met dans la peau d’un joueur passionné se retrouvant piégé dans le monde d’un jeu des années 80 en pixel art.

Le titre ne lésine donc pas sur l’esthétique néon et synthwave qui lui donne des faux airs de Tron ou encore Ready Player One. Découvrez les mystères de la Techno-sword et affrontez les Stallions corrompus afin de sauver ce monde digital. Pour les plus curieux, sachez que ce jeu gratuit GOG a reçu un excellent accueil de la presse comme des joueurs. Attention toutefois, Narita Boy ne sera offert que jusqu’au 25 novembre à 15h, heure française, après quoi il sera remplacé par un autre jeu gratuit mystérieux. Rendez-vous à cette adresse pour réclamer votre cadeau.

Les meilleures soldes GOG du Black Friday

Quant aux soldes GOG du Black Friday, nous avons fait une petite sélection des offres les plus croustillantes. Entre Cyberpunk 2077 à moitié prix, des grosses réductions sur les jeux Fallout ou The Witcher, il y en a pour tous les goûts. Voici une poignée de promos qui vous feront peut-être craquer :