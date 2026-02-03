À l’instar de Steam ou encore de l’Epic Games Store, la plateforme GOG offre elle aussi des jeux gratuits régulièrement. Cette semaine, ce sont pas moins de trois jeux absolument cultes qui sont donnés et qui peuvent surtout être gardés définitivement dans votre bibliothèque par la suite.

GOG débute le mois de février en beauté et fait un super cadeau à tous ses utilisateurs en leur offrant pas moins de trois jeux gratuits. Les trois titres font tous partie de la même licence cultissime mais aussi du fameux programme de préservation. Il y a un petit moment déjà, GOG a lancé une initiative afin de s’assurer que les jeux en faisant partie soient optimisés sur PC et le reste. Une garantie que même Steam ne peut pas assurer.

Aujourd’hui, GOG offre donc trois jeux iconiques faisant partie de ce programme et qui ont marqué le jeu vidéo à leur manière, l’offre est valable jusqu’au 15 février 2026 dans la matinée.

Trois jeux cultes d'une licence iconique sont offerts sur GOG

Les trois jeux offerts par GOG font tous partie de la même famille : Alone in the Dark. Avant de se perdre avec des films et des jeux à la qualité plus que variable, la licence était considérée comme une pionnière dans son genre. Elle a même servi d’inspiration pour une autre licence culte qui l’a surpassée depuis : Resident Evil. Des jeux français à l’origine et chapeautés par Infogrames à l’époque. Le premier épisode est sorti en 1992 et s’inspirait fortement du travail de H. P. Lovecraft notamment. Peu à peu, la licence s’est développée en essayant de nouvelles choses, la plupart des jeux sont même disponibles sur GOG. Elle se cassera définitivement les dents avec Alone in the Dark (2009) et le récent reboot malgré la présence de David Harbour et Jodie Comer.

Les trois premiers Alone in the Dark sont des survival horror marquants ayant permis de façonner tout un genre. Caméra figée, savant mélange d’horreur et d’énigmes, intrigue intéressante, ambiance anxiogène… évidemment, de nos jours, les jeux ont pris un sacré coup de vieux, mais pour l’époque ils étaient grandioses. Avec l'initiative de préservation de GOG, ils sont en tout cas tous jouables et optimisés sur PC.

On y incarne à chaque fois le détective Edward Carnby qui enquêtera sur plusieurs affaires ayant pour point commun de nous plonger en plein cauchemar à chaque fois. Disparitions mystérieuses, créatures infernales et autres entités fantomatiques sont au programme de ces trois titres incontournables. GOG offre aujourd’hui les trois premiers jeux de la licence dans un pack à récupérer directement sur sa plateforme. En prime, il n'y a aucune condition si ce n’est d’accepter de recevoir des mails publicitaires.

Source : GOG