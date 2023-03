Moins connue du grand public qu’un certain Steam ou encore Epic Games Store, la plateforme GOG permet elle aussi de remplir sa ludothèque sans faire chauffer la carte bleue. A chaque grosse opération commerciale, la boutique des créateurs de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 propose aux joueurs PC de récupérer plusieurs jeux gratuits. C’est l’horrifique Lorelai qui a eu l’honneur d’ouvrir les festivités, mais à quelques heures de son annonce officielle, le prochain cadeau a leaké.

Le prochain jeu gratuit GOG a leaké

L’Epic Games Store n’est pas le seul à régaler les joueurs PC. Si la boutique des créateurs de Fortnite a su créer un véritable rendez-vous avec son cadeau hebdomadaire, la plateforme de GOG n’est pas en reste. A l’occasion de ses soldes saisonnières, GOG propose constamment de récupérer plusieurs jeux gratuits. Après un titre d’aventure horrifique aux thèmes forts, la boutique de jeux PC sans DRM va offrir une nouvelle production indépendante sérieuse, qui se dévoile à l’avance. Comme l’a révélé le leaker billbil-kun, le prochain jeu gratuit GOG sera Neurodeck Psychological Deckbuilder.

Petite particularité de ce jeu de cartes en roguelite français, il est entièrement axé sur la santé mentale. Les joueurs affrontent alors les phobies du personnage principal lors des combats qui requièrent une construction de deck s’améliorant au gré de leur progression. Côté gameplay, il sera nécessaire de méditer avant chaque run pour choisir ses traits de personnalité altérant directement sur le gameplay et boostant mentalement le protagoniste. Ce prochain jeu gratuit GOG est une véritable aventure dans le subconscient reposant alors sur des mécaniques RPG simples et des monstres inspirés des films d’horreur et des peurs du quotidien.

Neurodeck propose un réel cachet artistique et un postulat de départ intéressant, mais la critique et les joueurs s’accordent à dire qu’il n’a pas réussi à transformer l’essai. Malgré son gameplay efficace et ses sujets délicats, ce jeu gratuit GOG manque globalement de profondeur. Vous pourrez vous faire un avis à son sujet par vous-mêmes dans quelques heures seulement. Neurodeck Psychological Deckbuilder sera en effet disponible du vendredi 24 au jeudi 30 mars, à 15h.