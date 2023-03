GOG continue de régaler les joueurs PC. Depuis le lancement de ses soldes de printemps, la boutique de jeux sans DRM offre régulièrement un jeu gratuit. Une sélection placée sous le signe de l’indépendant. La plateforme de CD Projekt RED va continuer sur sa lancée avec un nouveau cadeau qui se dévoile avec un peu d’avance.

Le prochain jeu gratuit GOG dévoilé à l'avance

Moins connu du grand public, GOG permet lui aussi de remplir sa ludothèque sans sortir la carte bleue. Parce que l’Epic Games Store n’a pas le monopole des jeux gratuits, la boutique des créateurs de Cyberpunk 2077 y va de son cadeau à chaque grosse opération commerciale. A chacune de ses soldes saisonnières, la plateforme permet de récupérer plusieurs jeux gratuits chaque semaine. C’est l’horrifique Lorelai qui a eu l’honneur d’ouvrir le bal, suivi du jeu de cartes Neurodeck Psychological Deckbuilder. Le dernier jeu gratuit GOG arrivera d’ici quelques heures, mais il a déjà été dévoilé.

On peut une nouvelle fois remercier notre leaker national billbil_kun, qui récidive à nouveau. Le prochain cadeau ne sera autre qu’Alwa's Awakening, qui pourra être récupéré gratuitement du 28 au 30 mars à 15h00, heure française. Dans ce metroidvania de fantasy, vous devez libérer les terres d’Alwa en combattant les forces ennemies et en terrassant leurs chefs à l’aide de votre bâton magique. Ce jeu gratuit GOG s’inspire ouvertement des productions de l’ère de la NES en proposant un jeu de plateformes en 8-Bit qui mettra votre adresse à l’épreuve. Ne vous laissez pas berner par sa jolie bouille toute faite de pixel art et sa prise en main simple, le titre est plus exigeant qu’il n’y paraît.

Au programme donc, des niveaux assez difficiles, des puzzles, des combats, des améliorations de compétences et une bande-son 8-bit inédite avec 25 morceaux originaux. Lors de sa sortie en 2017, ce jeu gratuit GOG a reçu un excellent accueil des joueurs comme des critiques. Sur Steam par exemple, Alwa's Awakening cumule les avis très positifs. Rendez-vous cet après-midi pour mettre la main dessus. Ça se passera sur la page officielle du jeu.