Nos français ont du talent. Et grâce à l'un d'eux on peut découvrir à l'avance le prochain jeu gratuit à venir sur GOG. Magique non ?

Comme souvent le site dealabs (qu'on ne présente plus) est toujours dans les bons coups pour une bonne affaire. Cette fois cela concerne tout simplement le prochain jeu gratuit de la plateforme GOG, et surprise il s'agit d'une pépite indé.

GOG vous offre un bel indé

Une fois n'est pas coutume on doit l'information à billbil-kun, un habitué dans le domaine qui a toujours des informations à l'avance sur le PS Store, Amazon Prime ou encore bien évidemment l'Epic Games Store. Le prochain jeu GOG gratuit est donc : Greak: Memories of Azu, une pépite indé qui est extrêmement bien noté sur Steam avec de nombreux avis très positifs. La direction artistique est largement mise en avant dans les commentaires et on comprend pourquoi :

Un jeu indé qu'on ne peut que vous conseiller. D'autant qu'il est gratuit.

Greak: Memories of Azur est un jeu solo en side-scrolling aux animations dessinées à la main. Vous y incarnez trois enfants nommés Greak, Adara et Raydel, que vous guiderez à travers les terres d'Azur. Contrôlez chacun d'eux à tour de rôle, et utilisez leurs compétences uniques pour échapper à l'invasion Urlag. Le personnage principal se nomme Greak, qui est le plus jeune frère de cette famille. Il appartient à la race magique des Courines, qui subissent actuellement l'invasion d'une faction ennemie nommée Urlag. Cette guerre dure depuis bien longtemps, et les Courines ont commencé à fuir leur propre pays. Greak cherche alors à retrouver son frère (Raydel) et sa sœur (Adara), pour ensuite s'enfuir d'Azur en construisant un dirigeable pièce par pièce.

Le dit jeu GOG gratuit sera récupérable gratuitement à partir du vendredi 23 décembre 2022 à 15h pour une durée de 72 heures. De quoi s'offrir un cadeau pour les fêtes de Noël et d'économiser la coquette somme de 20 euros. Il faudra toutefois faire vite lors de sa mise à disposition.