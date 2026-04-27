Vous cherchez une chouette mais rapide aventure à découvrir ? Dans ce cas, ce titre offert par GOG devrait sans aucun doute vous parler, même s’il faut faire vite pour en profiter.

Pour les joueurs PC, les opportunités de mettre la main sur des jeux gratuits ne manquent définitivement pas. Des offres hebdomadaires proposées par l’Epic Games Store aux offres occasionnelles disponibles sur Steam, en passant également par des services comme Prime Gaming ou encore GOG, il y a largement de quoi faire. Et ce dernier nous le prouve d’ailleurs aujourd’hui encore avec la mise à disposition d’un nouveau titre gratuit pour sa communauté, même s’il va falloir vous dépêcher si vous souhaitez en profiter.

GOG vous offre un nouveau jeu gratuit à récupérer

En effet, pour les amateurs d’horreur et de point n’ click, GOG vous offre l’opportunité de mettre la main sur La Vallée qui murmure (« The Whispering Valley » en VO), un titre québécois développé par Studio Chien d’Or en 2022. Prenant place dans la Province de Québec en 1896, celui-ci vous invite à explorer un mystérieux village laissé à l’abandon, qui semble receler de bien sombres secrets. « Une ombre rôde aux alentours du village » affirme le synopsis du jeu. « Quelques-uns l’ont vu, d’autres l’ont entendu. Ils l’ont entendu murmurer ».

Inspiré par des jeux comme Scratches et The Dark Eye, La Vallée qui murmure mêle alors exploration, enquête et puzzles au sein d’une petite aventure d’environ deux à trois heures, qui a visiblement su conquérir le cœur de nombreux joueurs. En tout cas si l’on en croit la page Steam du jeu, qui réunit 89% d’évaluations très positives pour 156 avis laissés. Notez toutefois que le jeu de Studio Chien d’Or n’est pas forcément à mettre entre toutes les mains, des thèmes comme la dépression, la culpabilité et le suicide étant au cœur de l’expérience.

Pour autant, si cela ne vous fait pas peur, vous pouvez donc dès maintenant vous rendre sur le site de GOG pour vous le procurer sans avoir à débourser le moindre centime. Cela dit, ne tardez pas trop non plus, puisque La Vallée qui murmure ne restera gratuit que jusqu’au 28 avril prochain à 15h (heure française). En sachant que, comme toujours avec la plateforme GOG, le titre vous est proposé sans DRM, ce qui vous permet d’en profiter sans avoir à passer par une quelconque activation, ni même sans requérir la moindre connexion internet.

Source : GOG