Au rayon des jeux gratuits, chacun sa méthode. Il y a des rendez-vous hebdomadaires comme l’Epic Games Store ou Prime Gaming, les offres mensuelles à l’instar du PS Plus, et puis il y a les troubadours comme GOG, qui préfèrent faire les choses à leur rythme et selon leurs envies. La boutique PC des créateurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 propose en effet de temps à autre de récupérer et conserver des jeux gratuits, qui sont alors proposés sans DRM, avec la sécurité totale de la plateforme qui permet de créer des backups et la possibilité de jouer intégralement hors ligne. Cette semaine, elle vous offre donc un nouveau jeu gratuit GOG : State of Mind.

Un jeu gratuit GOG à l'ambiance cyberpunk

Sorti en 2018, State of Mind se présente donc comme un thriller narratif de science-fiction prenant place en 2048, dans un futur où les technologies ont profondément transformé la société et où l’IA occupe désormais une place centrale dans la vie quotidienne des humains. Dans la peau de Richard Nolan, journaliste berlinois, vous vous réveillez après un mystérieux accident sans aucun souvenir des événements qui l’ont précédé. En cherchant à comprendre ce qui est arrivé, vous vous retrouvez rapidement au cœur d’une conspiration à plus grande échelle.

Ce jeu gratuit GOG alterne alors entre deux réalités différentes, le monde réel et ses tensions politiques et sociales, ainsi qu’un monde numérique où l’humanité se serait affranchie des limites de son propre corps. Un titre narratif qui semble plus que jamais d’actualité aujourd’hui, et qui avait séduit à l’époque pour son ambiance cyberpunk et son intrigue gravitant autour des dérives des progrès technologiques.

Vous avez ainsi jusqu'au jeudi 10 septembre 2026 pour récupérer ce jeu gratuit GOG. Si c’est votre première fois sur la plateforme, ou que vous êtes un peu rouillé, voici la marche à suivre pour le réclamer. On rappelle qu’une fois ces étapes accomplies, State of Mind sera conservé aussi longtemps que votre compte existera.

Allez sur la page de State of Mind sur GOG (ou cliquez sur le bouton orange ci-dessus).

Cliquez sur le bouton « Voir le cadeau » en vert.

Cliquez à nouveau sur le bouton vert « Ajouter à la bibliothèque ». Note : vous devez être connecté ou créer un compte GOG pour réclamer votre jeu gratuit.

Un message vous confirmera que le jeu vous avez bien récupéré le jeu.

Source : GOG