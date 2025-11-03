Chaque semaine, les joueurs peuvent profiter d’un grand nombre d’offres intéressantes pour jouer sans avoir à mettre la main au portefeuille. GOG, Steam, l’Epic Games Store ou encore Prime Gaming proposent régulièrement des jeux gratuits, de nouveaux free-to-play ou des jeux à tester gratuitement pour un temps limité. Aujourd’hui, GOG propose d’ailleurs un très bon jeu gratuit qui plaira assurément aux fans d’expérience immersive et narrative.

Un excellent jeu à récupérer gratuitement sur GOG, mais ne trainez pas

Réveillé de stase au beau milieu d’un vaisseau visiblement sans vie, John est perdu et souffrant. Sa femme et sa fille ont disparu, il n’y a plus âme qui vive à bord, mais quelque chose rôde dans l’ombre. Voilà comment débute Stasis, le jeu gratuit actuellement disponible sur GOG. Il s’agit d’une aventure horrifique en vue isométrique qui fait la part belle à la narration et à l’immersion. Le jeu a d’ailleurs été salué et récompensé pour son écriture, mais aussi son ambiance.

Véritable point & click à l’ancienne, Stasis propose plusieurs choix narratifs aux incidences parfois désastreuses pour notre personnage, mais aussi beaucoup de puzzles. Il faudra forcément être observateur pour dénicher des indices dans l’environnement, mais aussi examiner les objets et expérimenter pour les combiner entre eux. En revanche, contrairement à beaucoup de jeux du genre, il n’y a pas de combinaisons loufoques ou tirées par les cheveux, les énigmes sont plutôt réalistes.

Sur GOG comme ailleurs, Stasis est plutôt bien noté et la majorité des avis sont positifs. Pour les complétistes, comptez environ 7 h pour voir le bout de l’aventure principale et un peu plus si vous cherchez le 100 %. Stasis est actuellement gratuit sur GOG et il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de l’offre. Le jeu est en effet gratuit jusqu’au 3 novembre aux alentours de 15 h et après ça, il faudra forcément passer à la caisse. Enfin, comme tous les jeux du catalogue GOG, Stasis est ici proposé sans aucun DRM.

Bande-annonce officielle de Stasis, actuellement gratuit sur GOG

Source : GOG