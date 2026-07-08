Comme l'Epic Games Store ou encore Steam, GOG offre de temps en temps des jeux gratuits qu'il est possible de garder à vie. Il y a peu, la plateforme offrait l'excellent Nexus The Jupiter Incident, un jeu de stratégie dans un univers de science-fiction léché. Désormais, changement de décor avec Silence, offert gratuitement jusqu'au 10 juillet 2026 aux alentours de 15h00. Un titre d'aventure poétique et touchant, qui nous plonge dans un univers métaphorique et onirique pour nous raconter une histoire chargée en émotion.

Silence, le nouveau jeu gratuit de GOG est une pépite

Développé par Daedalic Entertainment, Silence est un point & click sorti en novembre 2016 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et plus tard sur Nintendo Switch. Le jeu, gratuit sur GOG en ce moment, nous fait suivre Noah et Renie, deux enfants qui se cachent dans un bunker alors que la guerre fait rage. Après un violent bombardement, Renie a disparu. Son grand frère décide de partir à sa recherche et plonge dans un monde onirique situé entre la vie et la mort.

En ce mois de juillet, GOG souhaite nous faire plonger dans une oeuvre touchante, d'une beauté saisissante. Silence propose une direction artistique très marquée, inspirée de l'animation, c'est superbe. Un jeu également très apprécié par ceux qui ont pu s'y essayer puisqu'il a reçu de nombreux éloges de la part des critiques, mais aussi des joueurs qui lui ont donné une note de 4 sur 5 sur GOG notamment.

Comment télécharger et conserver un jeu gratuit sur la plateforme ?

Le jeu peut être téléchargé gratuitement sur GOG jusqu'au 10 juillet 2026 aux alentours de 15h00. Pour le récupérer, il suffit de s'inscrire sur la plateforme et de se rendre sur la page du jeu tant que l'offre est encore active. Une fois le jeu téléchargé et ajouté à votre collection, sachez que vous pourrez le conserver définitivement. GOG fait d'ailleurs partie des acteurs de l'industrie qui visent à protéger les droits des joueurs avec des jeux sans DRM ou encore un système de préservation de certains titres. GOG fait même intervenir les utilisateurs en leur demandant de voter pour les jeux qu'ils souhaiteraient voir sauvegardés. La plateforme fait alors en sorte que ces derniers soient systématiquement optimisés pour PC, parfaitement jouable, et leur assure une pérennité dans son magasin en ligne afin qu'ils soient toujours disponibles.