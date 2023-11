Qui d'entre nous n'a jamais cherché à dénicher les meilleures offres côté jeu vidéo sur la Toile ? Steam est l'un des leaders en la matière, notamment grâce à ses promotions régulières et alléchantes. Mais il existe une autre plateforme qui est une référence dans ce domaine : GOG. De temps à autre, la boutique du studio CD Projekt propose de récupérer un jeu gratuitement. Difficile de ne pas être tenté. Et justement, un nouveau titre est dès maintenant accessible, sans frais supplémentaires.

GOG vous introduit gratuitement à un classique

Nous ne parlons pas d'une production récente, loin de là. En fait, il s'agit du remaster d'une petite production sortie en 2003 : Samorost 1. Le nom vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il s'agit d'une série de jeux d'aventure qui a rencontré son petit succès. Elle nous vient d'Amanita Design, un studio dont le CV suffit à convaincre de la qualité du titre. Pour cause, on lui doit notamment Machinarium et Botanicula. Le premier a même été récompensé, c'est dire à quel point il a su séduire. D'une manière générale, la patte graphique de la firme est singulière, ce qui a aidé à bâtir sa réputation. Et dorénavant, l'une de ses productions est disponible gratuitement sur GOG.

La version remaster de Samorost 1 nous propose une aventure assez particulière. On incarne un gnome de l'espace qui va essayer d'éviter une collision entre deux gros morceaux de bois de forme biscornue. Pour ce faire, il va embarquer dans sa fusée et tenter de trouver une solution au problème. Il faut savoir que c'est le premier jeu du studio fondé par Jakub Dvorský. Par conséquent, les péripéties de notre protagoniste ne durent pas bien longtemps, mais elles n'en sont pas moins déplaisantes. Pour vous donner une idée, le baisser de rideau devrait arriver au bout de 15 minutes. Comme on dit, c'est court, mais intense, et c'est à tester sur GOG.

Une nouvelle version à découvrir

Mais alors, que vaut ce remaster sorti en 2021 ? En fait, il n'apporte pas énormément de retouches. C'est avant tout un lifting graphique qui propose également des nouvelles compositions signées Floex. Bref, il ne faut pas s'attendre à un remake venant modifier de fond en comble la formule du jeu. Néanmoins, GOG nous offre la possibilité de découvrir un classique qui aura sans doute marqué l'enfance de certaines personnes. D'ailleurs, il a obtenu des retours globalement positifs.

Samorost 1 est donc disponible sur GOG, et il n'y a pas besoin de mettre la main au portefeuille. En vérité, il a toujours été gratuit, mais beaucoup de joueurs viennent seulement de le découvrir. A l'origine, c'était un jeu flash pensé comme un projet de fin d'étude. Il aurait été surprenant de devoir faire chauffer la carte bleue lors de son arrivée sur la plateforme du studio polonais. Ses suites, par contre, sont payantes. Le deuxième opus est à 4.99€, et le troisième a 19.99€. Le 1 représente une bonne mise en bouche avant de se jeter à corps perdu dans la franchise.