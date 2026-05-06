Tandis que l'Epic Games Store ou Steam proposent de telles offres de manière hebdomadaire, GOG offre des jeux gratuits de manière plus sporadique. L'avantage de cette plateforme, c'est toutefois d'une part un salutaire effort de conservation de jeux parfois inaccessibles autrement, mais aussi l'absence de DRM associé, qui assure donc que chaque jeu récupéré gratuitement appartient aux utilisateurs indéfiniment tant qu'ils sont installés quelque part. En l'occurrence, l'offre qui nous intéresse cible une version remise au goût du jour d'un titre autrement inaccessible pour une large partie du public.

Un nouveau jeu gratuit offert par GOG dans un salutaire effort de conservation

Comme son nom l'indique, GOG est une plateforme réputée pour mettre en avant de « bons vieux jeux » et n'hésite parfois pas à combiner ces vénérables titres avec des mods de la communauté visant à réparer le produit de base, ou pour le rendre accessible au grand public s'il provient d'une plateforme qui n'est plus d'actualité. Le jeu gratuit qui nous intéresse ici représente un tel effort de conservation de la part de la plateforme, avec un Remake PC d'un titre sorti à l'origine en 1995 sur Amiga : Citadel Remonstered, disponible quant à lui depuis ce 30 avril 2026 par le biais de Virtual Design.

Cette version PC offerte actuellement gratuitement par GOG de Cital nous propose d'incarner un Marine sur une planète au 24ème siècle, alors qu'une expérience d'un laboratoire obscur sur des sujets humains a mal tourné. Toute similitude avec un certain DOOM sorti en 1993, qui a provoqué un énorme séisme dans toute l'industrie du jeu vidéo, dont l'influence se ressent même encore aujourd'hui, est évidemment tout à fait fortuite... ou pas.

Outre le fait de pouvoir jouer à ce DOOM-like autrefois accessible uniquement sur Amiga, cette version Remonstered offerte gratuitement par GOG présente le titre sous un tout nouveau jour avec des textures et des niveaux retravaillés, le support des contrôles à la manette et un remappage des touches au clavier/souris. GOG offre donc aujourd’hui ce généreux Remake d'un vénérable titre à récupérer directement sur sa plateforme en passant par le bouton ci-dessous. En prime, il n'y a aucune condition si ce n’est de créer un compte sur la plateforme et d'accepter de recevoir des mails publicitaires.

Source : GOG