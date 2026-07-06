GOG offre un nouveau jeu gratuit et vous pouvez le garder définitivement. Il s'agit d'un jeu classique de stratégie et de science-fiction qui ravira les fans du genre et les nostalgiques.

La plateforme GOG fait un cadeau à tous ses utilisateurs en offrant un nouveau jeu gratuit comme peut le faire l'Epic Games Store ou encore Steam parfois. Un jeu qui a par ailleurs fait son petit effet dans les années 2000. Comme le veut la coutume sur GOG, le jeu est sans DRM et ce dernier peut être activé et utilisé sans connexion obligatoire, si ce n'est pour le télécharger évidemment. Il ne faudra en revanche pas trop traîner puisque l'offre ne sera disponible que jusqu'au 6 juillet 2026 à 15h00.

Nexus The Jupiter Incident est gratuit sur GOG

C'est la dernière ligne droite pour profiter de Nexus The Jupiter Incident gratuitement sur GOG, un jeu de stratégie dans un univers de science-fiction, qui se considère même comme un simulateur de flotte tactique. Nexus The Jupiter Incident nous plonge au 22e siècle alors que les mégacorporations se battent pour le contrôle des étoiles et de la conquête spatiale.

Ce jeu, désormais gratuit sur GOG, vous propose de commander un ou plusieurs vaisseaux dans différentes missions, allant de l'infiltration au sauvetage en passant par des phases de combat naturellement. On devrait également veiller à ce que notre équipage se porte bien et se perfectionne au fil des contrats. La campagne principale vous tiendra près de 16h devant votre écran en ligne droite. Une durée de vie qui peut facilement quadrupler si vous visez le 100%. GOG estime qu'en moyenne les joueurs devrez y passer un peu moins d'une trentaine d'heures. Nexus The Jupiter Incident a rencontré un très joli succès à sa sortie et a désormais une note de 4,4 sur 5.

Comment télécharger et garder un jeu gratuit sur la plateforme ?

Pour télécharger un jeu gratuit sur GOG il suffit de se créer un compte sur la plateforme et de se rendre sur la page du jeu en question tant que l'offre est active. Une fois le jeu téléchargé, il est ajouté automatiquement à votre bibliothèque et vous pouvez le conserver définitivement. GOG a d'ailleurs une position très ferme à ce sujet et veille à ce que plusieurs dizaines de jeux soient préservés, sans cesse optimisés pour le PC et surtout que les joueurs puissent en disposer quand bon leur semble, même hors ligne. Cette position de GOG prend tout son sens en ce moment, à l'heure où PlayStation a provoqué un séisme avec son annonce sur l'arrêt des jeux physiques, qui relance le débat autour du tout numérique.

Source : GOG