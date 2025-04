On vous parle beaucoup des prix des jeux ces derniers temps. Il faut dire que les annonces d'augmentation pleuvent çà et là, aussi bien du côté de PlayStation que de Nintendo. Alors, si on a l'occasion de profiter d'un jeu gratuit, on ne va pas se priver ! Qui plus est, il s'agit aujourd'hui d'un titre issu d'une licence très appréciée. Mais il vous reste peu de temps pour en profiter, alors ne tardez pas : il vous attend maintenant sur GOG.

Ne manquez pas le nouveau jeu gratuit sur GOG

On le remarquait encore hier, les récits post-apocalyptiques ont toujours autant la cote dans la pop culture. Les jeux vidéo ne manquent pas d'exemple et certaines licences sont devenues de véritables références. Parmi les plus emblématiques, on peut mentionner les Metro, née du roman de Dmitri Gloukhovski. Le contexte nous propulse en 2033, après une guerre nucléaire. Avec quatre opus vidéoludiques à son actif, la saga a une forte communauté de fans et celle-ci pourrait encore s'agrandir grâce à l'offre de GOG.

Pour une durée limitée, la boutique de CD Projekt affiche de belles remises sur la licence de 4A Games. Mais, plus intéressant encore, vous pouvez ajouter gratuitement à votre bibliothèque GOG le jeu Metro 2033 Redux ! Plongez ainsi dans la Russie ravagée de l'univers littéraire ou, plus exactement, plongez “sous” ce territoire dévasté. Car, la particularité de cet univers est de vous faire évoluer dans les métros moscovites où les survivants se sont retranchés pour rebâtir une civilisation.

Cet opus, Metro Redux, est en fait une version remastérisée et bien retravaillée de Metro Last Night, sorti initialement en 2013. Avec des graphismes bien plus poussés, une physique améliorée et même de nouveaux effets climatiques, cette version sublime l'original. Qui plus est, l'IA a été repensée et deux styles de gameplay s'offre à vous pour expérience encore plus riche. Si vous êtes un amateur de post-apo, qui penche plutôt vers les FPS, alors n'hésitez pas une seconde. Le jeu est gratuit sur GOG ainsi que sur Steam jusqu'au 16 avril, 17 heures.