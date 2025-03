Chaque semaine il existe tout un tas de bons plans permettant de jouer à moindre coût, voire même sans payer du tout. Steam et l’Epic Games Store sont les rois pour ça. Mais une autre plateforme extrêmement appréciée propose aussi son lot de cadeaux : GOG. Réputé pour être un magasin en ligne pour aller dans le sens des joueurs, en témoigne sa dernière initiative de préservation de jeux old school, GOG offre également souvent des jeux gratuits à ajouter dans sa bibliothèque indéfiniment. C’est le cas cette semaine avec ce qui est considéré comme étant un vrai chef-d'œuvre de narration pour beaucoup de vieux joueurs.

NOTE : suivant le moment où vous lisez ces lignes, il est possible que l'offre ne soit plus valable. Nous n'y pouvons malheureusement rien. On a bien tenté de figer le temps mais ça ne fonctionne pas, navré.

Un excellent jeu gratuit à récupérer sur GOG, mais faites très vite !

En ce moment sur GOG vous pouvez venir réclamer gratuitement un pionnier du jeu narratif, et le garder à vie. Il s’agit d’Amerzone the Explorer's Legacy, un point’n click comme on en fait plus. Sorti en 1999 de l’imaginaire de Benoît Sokal, plume qui donnera vie à Syberia et Syberia 2 notamment, Amerzone the Explorer's Legacy nous propose de voyager aux confins de l'Amérique centrale. Un vieil explorateur qui a perdu la boule et dont la crédibilité a pris du plomb dans l’aile nous appelle pour que l’on conte son histoire. L’homme décrit des découvertes incroyables, mais personne ne semble vouloir le croire. C’est alors que notre brave héros, un journaliste curieux et qui n’a pas froid aux yeux, décide de partir lui aussi à l’aventure pour ramener un vrai scoop.

Oui, Amerzone the Explorer's Legacy a vieilli, c’est évident, mais pour les fans, il reste l’un des premiers chefs d'œuvre de Benoît Sokal. Si le jeu original profite actuellement de cette belle offre, c'est assurément parcequ'un remake arrive très prochainement sur consoles et PC. Il remet au goût du jour cette aventure unique pour la faire connaître au grand public.

Mais avant ça, GOG vous permet de découvrir l'oeuvre par laquelle tout a commencé, entre deux grosses sorties de l’année. Le jeu est gratuit jusqu’au 23 mars aux alentours de 18h. Il va donc falloir faire extrêmement vite si vous souhaitez en profiter. C’est votre dernière chance !







On vous met juste ici un aperçu du remake qui sortira quant à lui le 25 avril prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : GOG