La période des fêtes de Noël a officiellement démarré, et c'est le moment de faire pleuvoir les cadeaux. Si on n'est pas encore arrivé au moment d'ouvrir les cadeaux sous le sapin, une surprise nous attend déjà. Et elle nous vient de GOG, la boutique de CD Projekt. Pour rappel, elle offre régulièrement l'opportunité de récupérer des jeux, sans frais supplémentaires. Aujourd'hui, un nouveau titre est justement disponible gratuitement, et il propose une aventure assez atypique.

Un nouveau jeu gratuit sur GOG, ça va vous plaire

GOG, c'est tout de même l'un des spécialistes en matière d'offres alléchantes diverses et variées. Souvenez-vous, en novembre dernier, il était possible de récupérer Styx : Shards of Darkness sans faire chauffer la carte bleue. On parle d'une production assez connue, notamment par les fans de jeux d'infiltration. Mais alors, qu'est-ce qu'on a au menu du jour ? Cette fois, c'est un titre qui ne va peut-être pas parler au plus grand nombre, mais plutôt à un public de niche. Il s'agit de Devil's Kiss, la préquelle de Lair of the Clockwork God.

Si vous ne connaissez pas ce jeu disponible sur GOG, c'est un visual novel où on incarne Dan et Ben, deux étudiants qui vont avoir une scolarité... étrange. En effet, dès leur premier jour, ils vont constater qu'ils ne sont pas dans une école comme les autres. On y trouve des démons par exemple, ce qui vous donne une idée de ce qui se trame dans la bâtisse. Globalement, cette aventure est un cocktail qui mélange du Point & Click, de l'humour et des énigmes alors que nos personnages doivent déjouer une terrible conspiration. Sur Steam, Devil's Kiss affiche une moyenne « Positive » sur 36 avis, et c'est plutôt rassurant vis-à-vis de la qualité.

Découvrez comment tout a commencé dans cette séduisante préquelle du Visual Novel "Lair of the Clockwork God". Rejoignez les héros Dan et Ben alors qu’ils traversent une première journée d’école difficile rythmée par du flirt, des démons, d’une vaste conspiration et de toutes sortes de renseignements personnels compromettants. Description accessible sur GOG

Une mise en garde avant de se lancer

Puisque c'est un visuel novel, il ne sera peut-être pas au goût de tout le monde. Ceci dit, ça ne coûte rien de l'essayer, littéralement. La plateforme GOG vous invite à l'obtenir gratuitement, mais il y a tout de même une petite précision à apporter avant de sauter le pas. En effet, Devil's Kiss ne semble pas posséder de traduction française à l'heure actuelle. C'est également le cas sur Steam. Vous l'aurez compris, si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, ça pourrait devenir compliqué de suivre l'aventure. Dans le cas contraire, on vous laisse profiter de cette expérience riche en rebondissements.