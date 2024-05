Le 23 mai se tenait l'annuel Warhammer Skulls célébrant la fameuse et gargantuesque licence de Games Workshop. GOG s'est invité à la fête et propose de nombreux promotions sur les jeux de ses différentes incarnations. Pour l'heure, il est possible de récupérer un jeu gratuit Warhammer 40,000, ainsi qu'un lot de goodies numériques liés à cet événement majeur. Attention toutefois, le temps presse pour en profiter.

Un jeu gratuit Warhammer 40,000 encore dispo sur GOG

Jusqu'au 30 mai, GOG propose moult réductions sur différents jeux estampillés Warhammer pour marquer l'événement Skulls. Il est ainsi possible de retrouver différents titres et bundles jusqu'à -90%. Une offre pour un jeu gratuit est par ailleurs proposée, concernant Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War. Il s'agit plus précisément du premier jeu de stratégie de type 4X de cet univers, développé par SlitherineGames et sorti en 2018. Aux commandes au choix des Spaces Marines, de la Garde Impériale, des Orks ou des Nécrons dans le jeu de base, vous devrez conquérir Gladius Prime.

Il vous faudra pour cela développer vos bases, votre économie et vos troupes pour explorer la planète. Vous croiserez en chemin tant la faune locale que d'autres factions qui veulent s'emparer des ressources de Gladius Prime. Depuis sa sortie, le titre s'est étoffé de nombreuses autres factions jouables et autres nouveautés, et se présente ainsi comme un 4X particulièrement solide. Il est possible d'y jouer tant en solo contre une IA qui ne vous fera pas de cadeaux qu'avec d'autres joueurs. Si vous aimez Civilization et Warhammer 40,000, ce jeu gratuit sur GOG pourrait donc beaucoup vous plaire. Il vous reste en tout cas jusqu'au 30 mai à 18 heures chez nous pour profiter de cette offre.

Un sympathique cadeau estampillé Warhammer en prime

Warhammer 40,000 Gladius - Relics of War n'est pas le seul contenu gratuit proposé par GOG dans le cadre de sa célébration de Skulls. Il est en effet également possible de récupérer un lot de goodies numériques liés à l'événement. Baptisé Warhammer Skulls 2024 Digital Goodie Bag, ce cadeau est également récupérable jusqu'au 30 mai à 18 heures.

Il comporte notamment des fonds d'écran Warhammer pour personnaliser votre espace. Si vous êtes fans de Warhammer au-delà des figurines et des jeux vidéo, ce Goodie Bag pourrait également vous intéresser. Il affiche en effet un bon de réduction chez Cubicle 7, qui vend livres et jeux de société centrés sur Warhammer. Un second bon est enfin inclus, qui cible cette fois la boutique Warhammer Merchandise, qui propose vêtements et autres goodies. Une occasion comme une autre d'afficher ses couleurs et allégeances dans ce monde cruel où il n'y a que la guerre.