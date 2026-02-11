C’est un fait : le jeu vidéo est aujourd’hui une activité qui coûte de plus en plus cher à ses utilisateurs. Pour autant, il est tout de même important de souligner que paradoxalement, les joueurs n’ont jamais eu autant d’opportunités de profiter de jeux gratuits. En particulier sur PC. Car là où Xbox et PlayStation camouflent leurs jeux gratuits derrière des abonnements, des plateformes comme Steam et l’Epic Games Store, elles, multiplient régulièrement les cadeaux auprès de leur communauté. Au même titre que GOG, qui tend à adopter la même stratégie.

Récupérez quatre jeux gratuits sur GOG dès maintenant

En effet, GOG a beau être moins populaire auprès du grand public que les plateformes de Valve et d’Epic Games, cela n’en reste pas moins l’une des plateformes préférées des passionnés de jeux vidéo. Et en particulier de jeux rétro, GOG ayant fait de la conservation du patrimoine vidéoludique l’une de ses activités majeures. Vous n’avez pas encore craqué ? Dans ce cas, peut-être le fait de savoir que quatre jeux sont actuellement offerts à tous les nouveaux membres vous convaincra de sauter le pas, en particulier si vous aimez les jeux des années 90.

Car parmi ces quatre jeux offerts se trouvent alors notamment Worlds of Ultima: The Savage Empire et sa suite, Worlds of Ultimate 2: Martian Dreams, qui feront sans aucun doute le bonheur des amateurs de RPG à l’ancienne. En tout cas, si l’idée de vous replonger dans des C-RPG sortis en 1990 et 1991 ne vous fait pas trop peur. Et pour ceux qui préfèrent les jeux d’aventure, un autre jeu gratuit GOG est pour vous : Lure of the Temptress, une production signée Revolution Software ayant vu le jour en 1992.

Pour ce qui est du dernier jeu gratuit GOG, en revanche, la boutique fait un sacré bon dans le temps avec Betrayer, un FPS datant de 2014 mêlant infiltration, horreur et action/aventure. En sachant que ce dernier, autrefois disponible sur Steam, n’est aujourd’hui plus accessible sur la plateforme de Valve. Ces titres vous intéressent ? Dans ce cas, rien de plus simple : une fois votre compte créé, rendez-vous sur la page « Code Promo » de GOG, et entrez le code « WELCOMEGIFT » dans la barre de recherche. Il ne vous reste ensuite plus qu’à en profiter.

Source : GOG