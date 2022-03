Amazon négocierait avec PlayStation et Sony Picture pour adapter God of War sur le petit écran. Le projet serait confié aux personnes derrière les séries The Expanse et la Roue du temps.

Après avoir validé le développement des séries The Last of Us et Twisted Metal, l'adaptation de God of War sous forme de série TV serait à l'étude. Amazon serait en pourparlers afin de décrocher le projet pour sa plateforme de streaming Prime Video.

Un mélange de The Expanse et la Roue du temps

C'est Deadline, habitué des scoops qui touchent au cinéma et à la télévision, qui l'affirme : les négociations autour d'une série God of War ont débuté entre Sony Pictures, PlayStation Productions et Amazon Prime Video.

Selon le média américain, le géant ferait appel aux créateurs et producteurs de The Expanse, Mark Fergus et Hawk Ostby, pour transposer les aventures de Kratos sur le petit écran. On parle également d'une implication de Rafe Judkins, producteur exécutif et showrunner de La Roue du temps.

Hormis ces premiers détails, Deadline ajoute que ce serait bien une série en live-action, c'est-à-dire en prise de vues réelles. Reste à savoir si celle-ci sera tirée des anciens ou des nouveaux jeux. Mais vu le succès et l'approche de la version 2018, ce serait logique plus logique pour Amazon de se référer à cette dernière. Les aventures de Kratos et Atreus permettraient de toucher un peu plus large public.

God of War sur Amazon : qui pour jouer Kratos ?

Cette question et cette discussion, vous avez dû la voir moult fois sur les réseaux sociaux et forums. Et bien entendu, tout le monde a son avis. Dans les noms qui reviennent le plus souvent, nous avons Jason Momoa (Aquaman) ainsi que les catcheurs/acteurs Dwayne Johnson aka The Rock et Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie). Avec un entraînement, Mads Mikkelsen, tel qu'il apparaît dans Riders of Justice, ne dénoterait pas non plus.

Ou sinon, Amazon pourrait reprendre le casting initial avec le doubleur de Kratos, Christopher Judge (Stargate) et Sunny Suljic pour Atreus, aperçu dans le film La Prophétie de l'horloge.

Que diriez-vous d'une série God of War sur Amazon Prime Video ? Qui verriez-vous dans le rôle de Kratos ? Plutôt mythologique grecque ou nordique ? Dites nous tout en commentaires.