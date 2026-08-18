Chrisopher Judge, le Kratos du reboot, a pris la parole sur le respect qu'accorde Santa Monia Studio aux fans de la licence God of War, contrairement à d'autres.

Le comédien Christopger Judge était présent lors du Fan Expo Boston le week-end dernier. Lors d'un panel, il a pu partager son avis sur le choix de Santa Monica de caster l'acteur TC Carson pour le remake de la trilogie grecque de God of War, un retour aux sources pour la saga que la nouvelle voix de Kratos trouve des plus respectueux pour les fans de longue date.

Christopher Judge approuve le retour de TC Carson dans God of War

Au micro de Steve Weintraub pour Collider, Christopher Judge a pu exprimer son sentiment vis à vis du revival des premiers jeux God of War. Alors que le comédien star de Stargate SG-1 a succédé à l'acteur TC Carson dans la peau de Kratos à partir du reboot de 2018, Santa Monica Studio compte bien faire revenir l'interprète original pour les futurs remake. Et il semble que le nouveau venu dans la licence ne soit pas mécontent que son prédécesseur retrouve le Fantôme de Sparte :

Ils respectent vraiment leurs fans. Ce n'est pourtant pas une chose difficile à faire : vous demandez aux gens de payer pour votre produit, puis ils vous convie chez eux. La moindre des choses que vous pouvez faire c'est de respecter ce qu'ils ont à dire et c'est ce que fait Sony Santa Monica. Christopher Judge, à la Fan Expo Boston.

Pour Christopher Judge, ça paraît on ne peut plus normal que les fans retrouvent la voix de TC Carson sur le remake des jeux dans lesquels ils l'ont connu. Le nouveau Kratos, qui n'a souvent pas sa langue dans sa poche, semble même glisser un tacle aux studios qui ne respecteraient pas leur communauté dans sa déclaration. À l'inverse, il applaudit la loyauté de Santa Monica Studio.

Plus globalement, Judge se montre enthousiasme à l'idée de God of War Trilogy Remake. « Je suis très heureux qu'ils remastérisent les jeux originaux, confie-t-il. Ça leur permettra de toucher un nouveau public ». De fait, cette refonte est autant l'occasion de faire connaître l'histoire originale du Fantôme de Sparte à celles et ceux qui ne connaissent que sa période nordique, que donner envie aux vieux de la vieille de s'attaquer au soft-reboot qu'ils ont peut-être laissé de côté toutes ces années.

Quels jeux seront compris dans la compilation GoW Trilogy Remake ?

C'est au State of Play de février 2026 que PlayStation annonçait officiellement God of War Trilogy Remake. Pour l'instant, peu de détails ont été transmis sur le projet, si ce n'est le retour de TC Carson dans le rôle de Kratos. En attendant d'avoir une idée de la fenêtre de sortie, on peut déjà s'attendre à retrouver les jeux originaux dans une refonte complète :

God of War

GoW II

God of War III