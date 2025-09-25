God of War a bien fait une annonce durant le State of Play, mais ce n'est pas ce à quoi les fans s'attendaient. Pour beaucoup, c'est la douche froide.

Tout le monde ou presque l’attendait de pied ferme pour ce State of Play, mais Kratos a joué les timides. La licence God of War a tout de même fait une belle annonce qui plaira assurément aux fans les plus passionnés, tandis que d’autres trouveront certainement ça un peu chiche pour fêter les 20 ans d’une licence aussi marquante.

Une annonce qui fera plaisir aux fans de God of War, mais qui déçoit

Pas de spin-off sauce metroidvania qui se déroulerait en Grèce, pas non plus de nouveau God of War en Égypte malheureusement, mais il y aura bien eu une annonce. Pour fêter les 20 ans de la licence, c’est une manette aux couleurs du dieu de la guerre qui a été présentée lors de ce State of Play.

La DualSense arbore le gris clair cendré de Kratos ainsi que son tatouage rouge sang iconique. Quelques notes de rouge sont également visibles sur les touches principales, mais c’est à peu de choses près tout. Les précommandes de la manette God of War seront disponibles sur le site officiel de PlayStation dès le 3 octobre 2025 au prix de 84,99 €. Les festivités seront ouvertes dès 10 h du matin, autant vous dire qu’il ne faudra pas trop traîner pour être certain d’avoir son sésame.

Si les fans sont forcément ravis de la nouvelle, la déception est également très palpable. Pour les vingt ans de la licence, beaucoup s’attendaient à une véritable annonce, ne serait-ce qu’une compilation remasterisée des gros jeux de la licence par exemple. Mais pour l’heure, il n’en est rien. Les réactions sont en tout cas très nombreuses sur les réseaux sociaux.