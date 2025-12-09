God of War refait parler de lui et cette fois une annonce pourrait être imminente. Un informateur réputé vient de mettre le feu aux poudres à quelques jours seulement de la grande cérémonie des Game Awards 2025.

La cérémonie des Games Awards 2025 arrive à grands pas et on sait pertinemment qu'il y aura une multitude d'annonces. Reste maintenant à savoir lesquelles. Certains jeux comme Resident Evil 9 Requiem, Tomb Raider ou encore le prochain Total War. Et d'autres font l'objet de rumeurs comme le prochain God of War. Et si Kratos était de la partie ?

God of War pourrait bien nous faire une surprise de taille

On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais il est certain que le dieu de la guerre colérique reviendra prochainement. God of War a toujours rencontré un franc succès, mais c'est clairement son reboot en 2018 qui a tout changé pour la licence. Le jeu a désormais franchi une étape importante auprès des joueurs et de l'histoire de PlayStation au global. Autant vous dire que le prochain opus est extrêmement attendu et que les théories fusent à son sujet. L'une des plus populaires veut d'ailleurs que ce dernier nous fasse rencontrer la mythologie Egyptienne, l'une des plus marquantes de l'histoire. Mais pour l'heure, on ne sait strictement rien à son sujet. Il se pourrait en revanche qu'il fasse partie des grosses annonces des Game Awards 2025.

Ce qui nous met ici la puce à l'oreille, c'est The Snitch, l'insider réputé pour ses bonnes infos qui avait disparu depuis un bon moment. L'informateur est sorti de son hibernation pour poster une simple photo (c'est sa méthode) et laisser la communauté de fans faire le reste. Il n'a pas fallu bien longtemps aux fans pour mettre le doigt dessus puisque la photo en question représente juste le sommet du crâne de Kratos.

Nouveau jeu ? Remaster ? Un autre surprise ?

God of War pourrait donc bien être présent aux Game Awards 2025, mais bien évidemment personne n'a pris la parole du côté du studio. La dernière intervention de Cory Barlog sur le sujet remonte à quelques jours lorsqu'il a balayé les théories selon lesquelles la mystérieuse statue plantée au milieu du désert était en lien avec sa franchise. Mais même si God of War est présent lors de la cérémonie, reste encore à savoir pour quelle annonce. Si le prochain jeu fait effectivement rêver, beaucoup de rumeurs nous ont aussi remonté des projets secondaires comme un metroidvania en 2.5D ou encore une collection des premiers épisodes remis au goût du jour. Encore une fois, on ne peut que théoriser en prenant des pincettes par sécurité. On se donne rendez-vous dans la nuit du 11 décembre pour en avoir le cœur net.