Ça fait déjà plus de 3 ans qu'est sorti God of War Ragnarok. Une véritable claque qui a mis un terme à l'arc nordique pour notre cher dieu de la guerre. Depuis, on ne savait pas vraiment quand, et surtout sous quelle forme allait revenir la franchise. Des rumeurs nous parlaient d'un jeu d'action et plateforme façon metroidvania, d'autres d'une compilation des premiers God of War entièrement dépoussiérés. Certains fans espéraient même avoir des nouvelles quant à la suite de la série principale. Le State of Play de février 2026 a enfin tranché et on ne s'y attendait absolument pas.

Un nouveau jeu God of War disponible dès maintenant !

Après des mois de rumeurs de toutes sortes, God of War est enfin sorti du silence lors du State of Play de février avec d'excellentes nouvelles. Après avoir décimé la moitié du panthéon grec, et fracassé bon nombre de dieux nordiques, on pensait que Kratos aurait pris sa retraite, mais il n'en est rien. Le dieu de la guerre reviendra prochainement en exclusivité, certainement temporaire, sur PS5 avec un tout nouveau jeu.

Comme les rumeurs l'ont suggéré depuis un bon moment maintenant, c'est bel et bien un jeu en 2.5D que les fans vont pouvoir découvrir dès maintenant : God of War Sons of Sparta qui se déroule avant tous les jeux que l'on connait jusqu'ici alors que Kratos était un homme. À l'instar de l'excellent Prince of Persia The Lost Crown, le nouveau jeu de la licence fait un détour du côté du metroidvania. Un genre très apprécié qui mélange action, plateforme et puzzle game. L'exploration est en général au cœur du gameplay et l'on devra découvrir objets et compétences utiles pour débloquer de nouveaux chemins et mener à bien notre quête. Ce nouveau jeu ne semble pas déroger à la règle si l'on en croit les premières images dévoilé lors du State of Play.

Des remakes annoncés, ça va être légendaire

Avant de devenir un jeu d'action-aventure narratif, la licence était une série de beat'em all ultra violents et sanglants. Bien avant d'affronter le Nord, Kratos s'est battu contre le panthéon grec pour assouvir sa vengeance dans une trilogie adorée des fans, qui s'est finie en apothéose avec un God of War 3 hors norme. Vous vouliez des remakes ? Santa Monica a eu une autre idée, celle de faire des remakes. Oui, c'est l'ancien Kratos himself qui a annoncé la nouvelle : la trilogie grecque de God of War va avoir le droit à un remake, le projet est actuellement au tout début de son développement. On ne sait pas encore comment tout ça va se goupiller, mais l'annonce, elle, est absolument dantesque.

Source : State of Play