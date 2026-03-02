Cela semble se confirmer, Santa Monica Studio travaillerait bien sur un nouveau spin-off de God of War, dont les premiers et surprenants détails ont été révélés par des insiders.

Restée plutôt discrète depuis la sortie de God of War Ragnarök, la franchise de Santa Monica Studio a fait un retour remarqué dans l’actualité au cours des dernières semaines. Que ce soit à travers l’annonce tant espérée du remake de la première trilogie, la sortie surprise de God of War Sons of Sparta, ou encore toutes les annonces autour de l’adaptation Prime Video, les fans des aventures du dieu grec ont assurément eu de belles choses à se mettre sous la dent. Et il s’avère que les surprises ne sont pas encore terminées.

Un nouveau spin-off de God of War serait en approche

En effet, comme remarqué par certains internautes, un ancien employé du studio – dont l’identité n'a pas été révélée – aurait indiqué sur LinkedIn avoir officié en tant que scénariste principal sur le prochain projet de Santa Monica, qu’il décrit comme « une nouvelle franchise au sein de l’univers God of War ». Pendant cinq ans, il aurait ainsi « aidé à construire la vision narrative et la direction créative » de ce nouveau jeu, en « développant les personnages, les intrigues et le lore original qui étendent cette licence acclamée ».

Cela semble ainsi correspondre avec l’idée défendue par Jason Schreier, selon laquelle le prochain gros titre du studio, dirigé par Cory Barlog, pourrait donner l’impression d’être une nouvelle franchise sans pour autant l’être. D’autant plus que le journaliste de Bloomberg ajoutait il y a quelques jours encore dans un nouveau rapport que PlayStation aurait dans l’idée de développer l’univers de God of War avec « plusieurs suites et spin-off », de sorte à en faire « sa propre version réduite du Marvel Cinematic Universe (MCU) ».

© St. Elmo's Fire (via ResetEra)

Les premières rumeurs à son sujet

Chose intéressante, au regard de cette nouvelle découverte, plusieurs insiders ont pris la parole afin de partager quelques détails supplémentaires sur ce mystérieux projet en développement chez Santa Monica. À commencer par Shpeshal Nick qui, en plus de confirmer que « cela correspond à tout ce qu’on [lui] a dit », ajoute que le jeu mettrait en scène le personnage de Faye, femme de Kratos et mère d’Atreus, dans une expérience « probablement plus proche de Devil May Cry dans le style que des derniers God of War ».

« C’est en tout cas comme cela qu’on me l’a décrit » précise-t-il, avant que Nate the Hate ne vienne lui aussi adouber ces déclarations. « Oui, le jeu se déroule dans l’univers de God of War et le personnage principal sera Faye » assure-t-il. « Le gameplay serait différent de celui des jeux de la saga nordique en mettant davantage l’accent sur l’action ». Et le fait est que nous ne devrions pas avoir à attendre bien longtemps avant d’en avoir le cœur net, puisque ce nouveau projet devrait alors être annoncé dès cette année, en vue d’une sortie au premier semestre 2027.

Bien sûr, inutile de préciser toutefois que tout ceci reste à prendre avec des pincettes, quand bien même la réputation de Shpeshal Nick et Nate the Hate n’est plus à faire. Car en l’état, aucune information officielle n’a encore été dévoilée sur le prochain projet de Santa Monica, ni même sur l’avenir de God of War outre les dernières annonces du State of Play. Mais rappelons tout de même qu’il y a peu, Christopher Judge, aka Kratos dans les deux derniers opus, affirmait que nous en saurons plus sur le prochain titre du studio « plus tard cet été »… Affaire à suivre, donc.

Sources : ResetEra, Shpeshal Nick et Nate the Hate