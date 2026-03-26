God of War Sons of Sparta, le dernier jeu de la licence a être sorti, s’offre une nouvelle mise à jour qui va corriger des soucis réellement gênants pour les joueurs et qui pouvaient détruire leur sauvegarde.

Après avoir longtemps fait l'objet de rumeurs, God of War Sons of Sparta est sorti à la surprise générale le 12 février dernier, en exclusivité sur PS5. Un lancement moins tonitruant que l'aurait sans doute espéré Mega Cat Studios, le spin-off à la sauce metroidvania ayant clivé auprès des fans historiques de la licence, et même son créateur. Un titre loin d'être marquant mais qui aura malgré tout été apprécié d'une frange des joueurs, qui continue aujourd'hui de s'améliorer avec une nouvelle mise à jour. Le virage était sans doute trop important pour une partie du public qui ne jure que par le réalisme et l'action effréné, mais qui aura malgré tout séduit une partie des joueurs. Mais le travail continue tout de même pour Mega Cat Studios, qui fait aujourd'hui tout son possible pour peaufiner God of War Sons of Sparta à l'aide de nouvelles mises à jour.

Une nouvelle mise à jour pour God of War Sons of Sparta

Le studio a ainsi déployé une nouvelle mise à jour, qui ne viendra pas faire bouger l'opinion des plus réfractaires. Pas question en effet pour Mad Cat Studios de donner un grand coup de pinceau à cette œuvre qui leur était aussi chère, mais plutôt d'en corriger les erreurs qui bloquent la progression et ternissent l'expérience générale du jeu. La version 1.0.0.7 de God of War Sons of Sparta n'apporte donc aucune nouveauté en soi, mais met fin à l'un des plus gros soucis que le jeu se traîne depuis un mois maintenant.

En effet, sous certaines conditions, certains joueurs pouvaient purement et simplement perdre leur sauvegarde, quand d'autres étaient rétrogradés plus tôt dans leur partie. Des soucis désormais réglés, qui s'accompagnent de quelques ajustements techniques pour garantir une expérience plus stable et prévenir ce genre de désagréments à l'avenir. Voici dans le détail le contenu de cette mise à jour 1.0.0.7 de God of War Sons of Sparta.

Patch notes de la version 1.0.0.7 de Sons of Sparta

Système de sauvegarde

Mise en place de mesures visant à garantir la stabilité du système de sauvegarde afin d'éliminer les pertes de sauvegarde ou les retours en arrière liés aux captures d'écran

Performances de God of War Sons of Sparta

Optimisations et améliorations de la qualité de vie

Source : Mad Cat Studios