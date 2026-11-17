Annoncée la semaine dernière, la nouvelle mise à jour gratuite de God of War Sons of Sparta est maintenant disponible sur PS5 et PS4. Voici les nouveautés qu’elle apporte.

En février dernier, God of War accueillait un nouvel épisode surprise avec Sons of Sparta, un spin-off 2D faisant office de préquel aux aventures grecques de Kratos. Et ce dernier n’a peut-être pas suscité le même engouement que les jeux de la série mère, mais il n’en reste pas moins un metroidvania sympathique à découvrir pour les fans, qui peuvent dès aujourd’hui s’y replonger. Car comme annoncé par Mega Cat Studios la semaine dernière, en plus de faire son arrivée sur PS4, God of War Sons of Sparta a également accueilli une mise à jour gratuite pour tous.

God of War Sons of Sparta accueille des nouveautés gratuites, quoi de neuf ?

Déployée hier en fin d’après-midi, celle-ci permet ainsi aux joueurs PS5 et PS4 de se relancer dans l’aventure avec de nouveaux défis, conçus pour mettre leurs talents à rude épreuve. Cela comprend notamment le nouveau mode de jeu « Hermès », pensé pour les amateurs de speedrun, mais aussi la nouvelle difficulté « Érèbe », pour ceux qui recherchent « le défi ultime ». Voici le patch notes complet de la mise à jour 1.0.0.9 de God of War Sons of Sparta :

Mode Hermès Mode de jeu doté d’un kit dédié aux speedrunners comprenant un chronomètre à segments, la possibilité de sauter les cinématiques, un tableau des scores permanent, et plus encore. Il est accessible lors de la création d’une nouvelle partie après avoir terminé Sons of Sparta.

Mode Érèbe Mode de difficulté dans lequel les ennemis meurent en un seul coup, les phases de boss ne nécessitent qu’un seul coup, mais où le héros meurt aussi en un seul coup. Comprend un compteur de morts qui recense le nombre de fois où le héros a été tué. Il est accessible lors de la création d’une nouvelle partie après avoir terminé Sons of Sparta.

Visualisation de la manette Un image de la manette a été ajoutée dans les menus du jeu afin d’illustrer les commandes aux joueurs.



© Mega Cat Studios / Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

© Mega Cat Studios / Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Profitons-en pour rappeler que comme révélé par Mega Cat la semaine dernière, si le mode Hermès n’est normalement disponible qu’une fois la campagne terminée une première fois, il reste tout de même possible d’y accéder sans avoir à en passer par là. Comment ? En utilisant, pour rester dans l’esprit rétro du jeu, un code de triche à l’ancienne à entrer directement depuis le menu de God of War Sons of Sparta. Voici la combinaison :

Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, L1, R1, Pavé tactile

Source : Mega Cat Studios