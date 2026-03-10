Un mois après sa sortie, God of War Sons of Sparta vient tout juste d’accueillir un nouveau patch destiné à corriger certains de ses problèmes. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Sorti à la grande surprise générale le 12 février dernier, God of War Sons of Sparta aura beaucoup fait parler de lui dans les jours qui ont suivi son lancement. En effet, si bon nombre de joueurs ont apprécié cette excursion de la franchise dans le monde des metroidvania, beaucoup restent néanmoins dubitatifs face à ce titre, qui est loin d’avoir marqué les esprits. Mais le travail continue tout de même pour Mega Cat Studios, qui fait aujourd’hui tout son possible pour peaufiner le jeu à l’aide de nouvelles mises à jour.

Une nouvelle mise à jour pour God of War Sons of Sparta

Et pour cause, si God of War Sons of Sparta a fait l’objet de nombreuses critiques auprès des joueurs, c’est aussi notamment parce que le titre est loin d’être exempt de problèmes. On pense notamment au système de sauvegarde, qui aura ruiné bien des heures de progression chez certains. Heureusement, cela fait justement partie des problèmes aujourd’hui résolus par Mega Cat, qui vient tout juste de déployer la version 1.0.0.6 du jeu sur PS5. Voici donc tout ce qui change grâce à cette dernière.

Système de sauvegarde

Mise en place de mesures supplémentaires visant à améliorer la stabilité du système de sauvegarde afin de réduire les cas de perte ou de rollback des sauvegardes

Le Puits

Difficulté équilibrée pour plusieurs Agonies

Correction de problèmes liés à l’apparition et à l’aggro des ennemis

Quêtes et progression de God of War Sons of Sparta

Correction d’un problème qui provoquait la disparition de collectibles si le joueur quittait la zone sans les ramasser

Correction d’un problème empêchant Lands of Laconia de contribuer au trophée « Chercher Partout » Si vous avez déjà rencontré ce problème, rendez-vous de nouveau dans n’importe quel lieu de Lands of Laconia (comme celui situé à l’extérieur de l’Agoge à Sparte) afin de recevoir un crédit rétroactif pour avoir terminé la quête secondaire

Correction d’un problème qui bloquait le joueur s’il essayait de caresser un chat alors que celui-ci quittait la Chambre de Circé

Voilà pour ce nouveau patch. Comme d’habitude, celui-ci devrait s’installer automatiquement lors du lancement de votre PS5. Dans le cas contraire, rendez-vous sur la tuile du jeu pour procéder manuellement à son installation.

Source : Mega Cat Studios