Le créateur original de God of War semble ne pas avoir trop apprécié la sortie du dernier épisode de la série. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne mâche pas ses mots.

Les fans de God of War apprenaient de très bonnes nouvelles la semaine dernière. C'était l'une des grosses annonces du dernier State of Play mis en ligne dans la nuit du 12 février. A côté des remakes de la trilogie originale (de God of War à GOW3) qui annonçaient officiellement le début de leur développement, on a en effet eu droit à une autre information majeure. Un tout nouvel épisode, aussitôt disponible sur PS5 dans la foulée de la conférence. Il est en 2,5D et vous connaissez déjà son nom : God of War Sons of Sparta.

L'idée d'un épisode de la licence en 2D ne date en effet pas d'hier, et nombreux sont les fans qui se sont montrés enthousiastes à l'idée de poser les mains sur cette réinvention du jeu. Moitié plateforme, moitié combat, et surtout un Metroidvania dans l'âme, créé par le studio Mega Cat Studios. On peut y suivre les jeunes Kratos et Deimos qui viennent d'obtenir le droit de sortir de la ville, et donc naturellement d'aller taper sur des trucs.

Le créateur de God of War s'énerve au sujet de Sons of Sparta

Sans être forcément inoubliable, cet épisode inattendu est une réinterprétation pour le moins imaginative des mécaniques de la série. Les joueurs sont plutôt contents, et la presse semble s'accorder sur un épisode "moyen mais okay", à en croire le Metacritic actuellement fixé à 75.

Il y a cependant une personne dont personne n'avait demandé l'avis sur Internet, mais qu'on aura quand même. David Jaffe, créateur de la série originale God of War et de Twisted Metal, s'est directement exprimé. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, il donne ses réactions à chaud concernant ce nouvel épisode. Il ne l'avait alors pas essayé. Il se dit « très motivé par l'idée » d'un God of War en 2D, et raconte que c'est « le genre de jeu qu'il a toujours attendu pour la série ».

La vidéo de David Jaffe, le créateur de la trilogie originale God of War

Dans sa vidéo, David Jaffe poursuit en disant qu'il ne sait pas ce que « Santa Monica avait en tête avec ce projet » et que selon lui, « ce n'est pas God of War ». Il ira même jusqu'à comparer Kratos à un « enfant tout à fait générique », en écrivant dans sa miniature de vidéo que c'est « de la m*rde totale ». Difficile de faire plus explicite.

Et encore, le plus cocasse est à venir : le lendemain, David Jaffe a publié une autre vidéo. Dans ce nouveau contenu, il modère ses propos et reconnaît avoir peut-être été « un peu agressif » maintenant qu'il a pu essayer le jeu pendant plus de trois heures. Merci David pour cet avis éclairé.