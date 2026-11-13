Évoquée par de récents bruits de couloir, l’arrivée de God of War Sons of Sparta sur PS4 est maintenant confirmée, avec de belles surprises à la clé pour les joueurs PS5 au passage.

Un jeu s’en va, un autre débarque par surprise… encore une fois. La semaine dernière, nous apprenions au grand regret de millions de joueurs que God of War Laufey, initialement annoncé pour le 16 février 2027, était finalement reporté au 20 mai 2027 afin de laisser plus de temps à Santa Monica Studio pour peaufiner sa copie. Mais en attendant cette date, une autre surprise attend les fans. Car après avoir bénéficié d’une sortie en exclusivité sur PS5 plus tôt cette année, God of War Sons of Sparta va bientôt débarquer sur PS4 avec des nouveautés pour tous.

God of War Sons of Sparta confirme son arrivée sur PS4

Le bruit courait depuis quelques jours déjà, et c’est donc maintenant officiel : le spin-off de la franchise, co-développé par Mega Cat Studio et Santa Monica, va prochainement s’exporter sur l’ancienne génération de console de Sony. Et les joueurs étant restés sur PS4 n’auront pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter à leur tour, puisque le jeu sera disponible dès le 16 novembre 2026, à 00h (heure française).

© Mega Cat Studios / Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Quelles nouveautés pour les joueurs PS5 et PS4 ?

Et pour l’occasion, le studio n’arrive d’ailleurs pas les mains vides, puisque deux modes inédits ont également été annoncés par Mega Cat Studios :

Le Mode Hermès , qui fera office de contre-la-montre et offrira aux amateurs de speedrun des outils dédiés pour évaluer leur performance

, qui fera office de contre-la-montre et offrira aux amateurs de speedrun des outils dédiés pour évaluer leur performance Le Mode Erebus, qui fera office de défi ultime en faisant succomber le joueur comme chaque ennemi du jeu en un seul coup

Notez que le Mode Hermès sera accessible une fois le jeu terminé, ou bien à l’aide du code suivant à entrer depuis le menu principal de God of War Sons of Sparta :

Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, L1, R1, Pavé tactile

Quant au Mode Erebus, il s’agit ni plus ni moins que d’un nouveau mode de difficulté, à choisir dès le lancement d’une nouvelle partie. Attention toutefois, aucun retour en arrière n'est possible !

Cela dit, nul doute que de nombreux fans seront ravis de pouvoir relever le défi pour patienter jusqu’à la sortie de God of War Laufey. « Une raison de plus d’y rejouer, merci ! », écrit par exemple un internaute sur X.

Source : PlayStation Blog