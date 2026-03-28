La série God of War vient de faire une annonce en dévoilant qui incarnera Freya et beaucoup de fans semblent déjà séduits par ce choix de casting " parfait" selon certains.

La série God of War divise beaucoup. Si une bonne partie des fans se disent déjà chauds comme la braise et trouvent le casting remarquable, la première image de Kratos et son fiston n'a clairement pas fait l'unanimité. Il faut dire que les photos comme celle-ci ne rendent pas toujours justice au produit final. Le problème étant qu'à l'heure actuelle, l'erreur n'est plus vraiment permise avec les réseaux sociaux. Prime Video a maintenant confirmé l'actrice qui incarnera un autre personnage phare des reboots, et une fois de plus il y a deux écoles, même si c'est toujours globalement le positif qui l'emporte.

La série God of War révèle sa Freya et c'est une actrice que vous adorez

Le reboot de God of War et sa suite reposent sur une galerie de personnages forts issus principalement de la mythologie nordique. Thor, Odin, Mimir… autant de figures qui seront pour la plupart présentes dans la série. Et comment ne pas mentionner Freya, personnage important de l'intrigue. Prime Video a enfin levé le voile sur l'actrice qui l'incarne sur petit écran, la talentueuse Sonya Walger.

L'actrice est très connue des amateurs de séries. Avant God of War, elle a notamment incarnée Penny dans Lost, ou plus récemment Molly dans For All Mankind, le carton d'Apple TV. Elle rejoint désormais le casting de la série aux côtés de Ryan Hurst (Kratos), Callum Vinson (Atreus), Ed Skrein (Baldur), Mandy Patinkin (Odin), Teresa Palmer (Sif) et Ólafur Darri Ólafsson (Thor). La série est actuellement en production et n'a pas encore donné de fenêtre de sortie. Pour rappel, God of War devrait reprendre la trame des jeux video commencée en 2018 dans le reboot de la licence. Kratos, dieu de la guerre, pensait être au calme dans le nord après avoir décimé le panthéon grec, mais c'était sans compter la menace des dieux locaux.