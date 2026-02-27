La série God of War de Peime video vient de partager une toute première image de Kratos et Atreus, et si les deux acteurs sont particulièrement fidèles aux héros du jeu, le rendu divise.

La série God of War est l'un des projets les plus ambitieux que Prime Video a actuellement dans les cartons et sans crier gare, à peine après le Pokémon Presents, la plateforme a lâché un premier visuel de Kratos et son fiston en forêt.

Une première image pour la série God of War à venir sur Prime Video

La série God of War reprendra la trame des reboot initiés en 2018. On retrouvera donc Kratos dans les pays nordiques en quête de calme après avoir démoli la moitié du Panthéon grec. Le dieu de la guerre y élève son fiston mais va devoir faire face à de nouvelles menaces divines : Odin et toute sa clique. Celles et ceux qui ont saigné à blanc les jeux de Santa Monica ne devraient pas être surpris, mais on nous promet tout de même quelques surprises. On suppose que Prime Video a pris quelques libertés comme HBO a pu le faire avec The Last of Us notamment. En tout cas, la première image est quant à elle plutôt fidèle au jeu mais elle divise déjà énormément sur la toile.

Ryan Hurst (Kratos) et Callum Vinson ( Atreus) dans la série God of War sur Prime Video

C'est l'acteur Ryan Hurst, notamment connu pour son rôle dans Sons of Anarchy, qui incarne Kratos, le dieu de la guerre froid et bourru. Il apparaît ici plutôt massif, marqué des tatouages du fantôme de Sparte comme dans les jeux et habillé avec une tenue similaire. À ses côtés se trouve le jeune acteur Callum Vinson qui a eu de petits rôles dans quelques séries. Lui aussi est plutôt fidèle à un Atreus tout jeune. La série God of War de Prime Video n'a pas encore de date de sortie mais devrait viser 2027 ou au plus tard 2028 si tout va bien. Le tournage est en cours et chapeauté par Ronald D. Moore, showrunner de Outlander et Battlestar Galactica.

