Christopher Judge, le Kratos des God of War de l'ère nordique, est récemment revenu sur le casting du Fantôme de Sparte dans la série Prime Video en préparation.

Que pense Christopher Judge du casting de Dave Bautista pour le rôle de Kratos dans la série Prime Video God of War ? L'acteur participait le week-end dernier à un panel de la FAN Expo Canada. C'est là qu'il a répondu à la fameuse question sur cette adaptation qui a connu quelques rebondissements en coulisses dernièrement.

Christopher Judge revient sur le casting de la série God of War

Le casting de la série God of War a dû être repensé en urgence il y a quelques semaines. En effet, l'acteur Ryan Hurst, choisi au départ pour incarner Kratos, s'est blessé sur le tournage et a dû abandonner le rôle. Un triste coup du sort que regrette déjà Christopher Judge, lui qui considère que « c'était vraiment le bon choix ».

Répondant à la question de nos confrères de Collider, Judge rappelle que Hurst « a terminé tous les jeux » God of War. Pour lui, il avait vraiment le profil pour incarner cette version de Kratos puisque « c'est un joueur et un nouveau papa ». Sauf qu'il faut se faire une raison, c'est un autre homme qui prêtera son visage au Fantôme de Sparte.

En l'occurrence, la production a vite trouvé le remplaçant d'Hurst, en la personne de Dave Bautista. Mais Christopher Judge a quelques réserves. Il souligne que l'ex-catcheur, reconverti depuis plusieurs années dans le cinéma, « vient de perdre 45 kilos » selon ce qu'il aurait entendu. Le Kratos des jeux espère alors que reprendre du poids pour la série God of War « ne lui posera pas de problème de santé ».

Cependant, au-delà de ces considérations de santé, Judge souhaite simplement que ce soit quelqu'un qui se soucie de Kratos qui l'incarne, qu'importe le comédien en fin de compte. « Tant qu'il aime le personnage autant que nous », conclut-il. L'important, à ses yeux, c'est qu'il n'ait « pas peur de montrer ses émotions » et de faire « preuve d'honnêteté et d'amour », pour coller au mieux à la vision de Santa Monica dans les derniers jeux God of War.

Pourquoi Christopher Judge n'a pas repris le rôle de Kratos ?

Il y a évidemment une question que beaucoup se posent depuis que le projet d'adaptation de God of War par Prime Video a été mis en lumière : pourquoi Christopher Judge lui-même ne reprendrait-il pas le rôle de Kratos ? Plus que la voix du personnage, il en a a la carrure et l'attitude. Eh bien, il se trouve que le comédien a passé des essais :

On en a parlé et je me suis dit : “Mon Dieu, quel bel héritage laisser à mon petit-fils”. Alors je me suis entraîné, j'ai pris du muscle... puis, la réalité m'a rattrapé. Parce que j'avais fait les lectures. Mais j'ai eu beaucoup de mal à mémoriser mes répliques, ce qui ne m'avait jamais posé de problème auparavant. Christopher Judge, à la FAN Expo Canada.

Finalement, Christopher Judge s'est rendu compte qu'il fallait qu'il s'écoute. « Tu n'as pas envie de faire ça », s'est-il aperçu. Il rappelle qu'il a « tenu l'un des rôles principaux dans Stargate de 33 à 44 ans ». Aujourd'hui, il a d'autres aspirations. « À 62 ans, je n'ai plus envie de revenir ça pour être à l'affiche », explique-t-il. Quoi qu'il en soit, il fait désormais partie du mythe de Kratos. Même s'il ne reprend pas le rôle dans la série Prime Video, il reste le héros des God of War nordiques.