Suite au harcèlement des développeurs de God of War Ragnarök sur les réseaux sociaux, Santa Monica Studio a été obligé de publier un communiqué. La société demande plus de respect et de cesser toute toxicité.

Si les réseaux sociaux sont un formidable outil, c'est aussi un endroit où l'on voit des comportements bien malveillants. Peu importe le studio, l'éditeur, le constructeur et même le sujet. Les développeurs de God of War l'ont appris à leurs dépens et veulent que ça s'arrête.

Le studio de God of War refuse toute toxicité

La non annonce de la date de sortie de God of War Ragnarök a déchaîné les passions, au point que certains internautes ont trouvé judicieusement d'aller harceler les créateurs. Les développeuses du studio ont même reçu des photos de pénis contre cette information sur leur messagerie privée. Suite à cette vague haineuse, Santa Monica Studio a mis les points sur les i et les barres sur les t en dénonçant cette toxicité qu'il ne souhaite pas revoir.

Chaque personne chez Santa Monica Studio travaille pour créer un jeu dont nous sommes fiers et pour lequel, nous l'espérons, vous aurez plaisir à jouer une fois qu'il sera sorti. Nos fans sont une inspiration pour nous, et nous comprenons la passion et le désir d'obtenir de plus amples informations. Mais cette passion ne devrait pas être toxique, ni s'exprimer au détriment de la dignité d'un être humain. Célébrons notre communauté en nous traitant chacun les uns les autres, joueurs et développeurs, avec respect.

Un appel au calme également de Cory Barlog

Certains ont même essayé de blâmer le journaliste Jason Schreier et l'insider « The Snitch ». Un geste qui n'a pas été bien vu par Cory Barlog, game director sur God of War (2018) et GOW 2. « Trouver quelqu'un à blâmer ou sur qui diriger sa haine n'est pas la solution. Peut-être qu'il suffit juste d'être positif et traiter les personnes qui font des choses que nous aimons avec un peu de décence humaine et de respect. Ce n'est pas une bataille, nous ne sommes pas en guerre. Nous tentons simplement de passer de bons moments ensemble » lit-on sur son compte Twitter.

La même semaine, Ron Gilbert, créateur de Monkey Island, a jeté l'éponge. Après l'annonce de Return to Monkey Island, le développeur a eu des commentaires tout aussi gratinés et qui, parfois, n'avaient absolument aucun rapport avec le titre. De vraies attaques personnelles qui font que Ron Gilbert n'a plus la force, ni l'envie, de partager avec la communauté.