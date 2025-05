C'est une grande année pour la licence God of War. 2025 marque en effet les 20 ans de l'Odyssée de Kratos, depuis la Grèce antique jusqu'aux contrées nordiques du soft-reboot. Malgré les changements opérés ces dernières années, le public répond toujours présent et PlayStation témoigne d'une confiance toujours aussi grande dans ce porte-étendard pour ces consoles. Cette confiance s'étend évidemment au studio Santa Monica, qui planche actuellement sur sa nouvelle production.

Santa Monica Studio se prépare après God of War Ragnarok

Ça recrute décidément pas mal du côté des PlayStation Studios en ce moment. Il faut dire que les prochaines exclu se font grandement attendre. Nous aurons bien droit à Ghost of Yotei en octobre 2025, mais qu'en est-il des prochains titres de la PS5 ? Chez Naughty Dog, de même, nous avons eu un aperçu de la nouvelle licence intitulée Intergalactic, mais pas de date à ce jour. Plus discret encore, Santa Monica Studio est en pleine chasse aux talents pour un projet encore non-annoncé. Un futur God of War peut-être ?

On sait que ça se triture pas mal les méninges chez Santa Monica depuis quelque temps. Les rumeurs d'un nouveau cycle God of War, plutôt orienté vers la mythologie égyptienne, coïncident avec celles d'un retour en Grèce. Cependant, le studio pourrait bien donner prochainement naissance à sa troisième licence-maison depuis son ouverture. De fait, le directeur du GoW de 2018, Cory Barlog, aurait des ambition d'un RPG de science-fiction.

Au regard des dernières annonces de recrutement de Santa Monica, force est de constater que le studio souhaite renforcer le gros de ses équipes pour rentrer dans le cœur d'un projet. On note par exemple qu'il cherche un senior environment artist capable de « respecter les objectifs et la vision artistiques à toutes les phases du cycle de développement du jeu, de la préproduction à la sortie du produit final ». D'autres postes créatifs-clé sont à pourvoir, de même du côté de la programmation avec des contrats pour des connaisseurs en C#. Il semblerait bien qu'on soit sur une production déjà entamée et pour un gros jeu qui plus est. Cependant, les annonces ne laissent échapper aucun indice confirmant un nouveau God of War ou une licence inédite.