Il y a quelques jours à peine, God of War faisait un retour des plus inattendus lors du State of Play de PlayStation avec non pas une, mais deux annonces surprises : celle de Sons of Sparta, aujourd’hui disponible, et celle du remake de la première trilogie de Santa Monica Studio. Forcément, cela n’a donc pas manqué de relancer les débats sur l’avenir de la franchise, et notamment sur la prochaine entrée principale, sur laquelle des premières rumeurs émergent de temps à autres. Les dernières en date, toutefois, pourraient faire quelques déçus.

God of War de retour en Grèce pour le prochain opus ?

En effet, après la Grèce et la Scandinavie, nombreux sont les fans de God of War à rêver que Kratos ne pose ses valises du côté de l’Égypte ancienne, afin de permettre à Santa Monica de se plonger dans la fascinante mythologie égyptienne. Et les dernières rumeurs en date, notamment rapportées par Tom Henderson il y a quelques mois, semblaient quelque peu aller en ce sens. Mais à en croire que les derniers échos partagés par ce dernier dans l’un des podcasts d’Insider Gaming, il se pourrait finalement que les choses ne soient pas telles qu’on le pense.

« J’ai le sentiment qu’on va revenir à la mythologie grecque, pour être honnête » clame-t-il en effet à ce sujet. « Et je me demande si ce n’est pas pour ça qu’ils refont la trilogie originale [de God of War] » ajoute-t-il ensuite, avant d’émettre l’hypothèse que « six ou douze mois plus tard », Santa Monica pourrait alors « [sortir] le prochain opus principal » de la série dans la foulée. Car à ses yeux, il verrait bien le remake sortir en 2028, avant que le prochain God of War ne vienne lui emboîter le pas dès 2029 afin de booster les ventes de la PS6.

D’ailleurs, pour expliquer sa position, Henderson ajoute avoir entendu de la part de certaines de ses sources que « le prochain God of War pourrait se concentrer sur un Kratos plus jeune, et avoir Zeus en tant que père dans le jeu. […] Quelqu’un m’a également dit qu’il y aurait une sorte de faux dans le jeu, en plus de l’arme dont j’ai parlé précédemment ». Mais « encore une fois, c’est ce que j’ai entendu dire, ce n’est pas un rapport » insiste toutefois le journaliste d’Insider Gaming, pour nous faire comprendre que tout cela n’a rien de très sûr pour le moment.

Un jeu beaucoup plus inattendu que prévu ?

Néanmoins, cela pourrait tout de même coïncider avec les informations précédemment partagées par Jason Schreier, qui affirmait de son côté que le prochain jeu de Santa Monica paraîtrait sans doute inédit aux yeux des joueurs sans forcément l’être réellement. « Je me demande si ce n’est pas une sorte de jeu coopératif ou quelque chose comme ça qui le rendrait différent ? Je ne sais pas. […] C’est intéressant » conclut-il alors. Une interrogation qui, si elle finit par s’avérer, risque alors de faire bien des déçus chez les fans de God of War.

Mais encore une fois, que tout le monde se rassure : rien de tout ce qu’Henderson a évoqué ici n’est à prendre pour argent comptant dans l’immédiat. Le journaliste a beau être réputé pour la fiabilité de ses informations, il s’agit ici davantage de prédictions et théories personnelles que d’un véritable rapport sur l’avenir de God of War, qui demeure pour l’heure très mystérieux. Mais si les autres rumeurs du moment sont vraies, il se pourrait que nous n’ayons plus à attendre trop longtemps pour découvrir le prochain jeu de Cory Barlog, et donc de Santa Monica.

Source : Insider Gaming