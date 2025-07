Deux décennies et plus de 65 millions de jeux vendus, ça se fête comme il se doit. Les équipes reviennent sur les 20 ans de God of War dans un ouvrage d’exception.

God of War fête ses 20 ans cette année et Santa Monica a célébré ça en grande pompe. Toujours pas de spin-off en Grèce comme le laissaient présager les rumeurs, mais le studio californien a enchaîné les annonces en tout genre pour marquer d’une pierre blanche cet anniversaire symbolique. Nouveaux objets in-game pour GOW Ragnarok, interviews exclusives des développeurs, rétrospective, vinyle collector aussi imposant que Kratos… ils n’ont pas fait les choses à moitié. Et si vous étiez passés à côté, une nouveauté est maintenant disponible pour votre collection et elle s’annonce comme un indispensable pour tout fan qui se respecte.

Une énorme rétrospective pour God of War

Alors que les nombreux collectors confectionnés pour célébrer les deux décennies d’existence de la licence God of War sont en précommande, l’un d’entre eux peut déjà être ajouté à vos étagères. On vous en avait déjà parlé dans nos colonnes, Dark Horse et Santa Monica Studio se sont associés pour créer un ouvrage dressant une rétrospective de la saga au travers de deux livres de toute beauté. Tranches dorées deluxe, dos dos à nervures, marque-pages en ruban, deux lithographies dans un portfolio à deux volets, un coffre rigide élégant… rien n’est laissé au hasard. Et si ce nouveau collector de God of War est indispensable pour les fans c'est parce qu’il regroupe des commentaires détaillés des développeurs sur les vingt années de la série.

De l’épopée de Kratos à Sparte, à son voyage à Jötun, à la conception des personnages ou de leurs design, c’est donc une véritable bible de 320 pages pour les amoureux de la saga. God of War : 20th Anniversary Retrospective de son nom n’est disponible qu’en anglais pour l’heure, mais entre ses illustrations et ses informations inédites, difficile de passer à côté. Le coffre deluxe regroupant les deux ouvrages est encore en stock. Voici toutes les offres disponibles à ce jour :