Depuis un long moment, la saga God of War fait grandement parler d'elle. Depuis la sortie de Ragnarok en 2022, Kratos se fait assez discret. Mais des rumeurs d'un retour aux sources pour le Fantôme de Spart se font de plus en plus insistantes, et les choses semblent enfin se préciser en ce sens. Après avoir manqué le coche du premier State of Play de l'année, une annonce à ce propos devrait bien avoir lieu bientôt, en tout cas d'après le généralement bien informé Jeff Grubb.

God of War devrait bien retourner voir chez les Grecs prochainement

Puisque les aventures de Kratos et Atreus dans la mythologie scandinave sont bien terminées, l'incertitude demeure quant à l'avenir de la divine franchise God of War. Aux dernières nouvelles, son studio Santa Monica travaillerait sur un tout nouveau jeu, dans une toute nouvelle licence. Le mystère est donc entier quant à savoir si Kratos entend aller étriper un autre panthéon comme celui des égyptiens, entre autres possibilités. De même, nous apprenions récemment q'uun jeu-service dans l'univers du chauve sanguinaire avait été annulé.

D'ici là, Sony devrait employer une stratégie désormais bien connue : la remasterisation de ses licences exclusives cultes. God of War ne devrait bien sûr pas être épargné, mais les rumeurs à ce sujet ne concordaient pas. Certaines parlaient d'un remaster de la trilogie originale, tandis que d'autres parlait seulement d'un remaster du tout premier opus sorti en 2005 sur PS2. Si l'on en croit Jeff Grubb, on tendrait plutôt vers cette seconde hypothèse. Selon lui, Sony préparerait une annonce en ce sens courant mars, potentiellement le 22 du mois.

Une hypothèse plutôt pertinente, puisque c'est le jour où God of War premier du nom est sorti il y a 20 ans de cela. L'annonce d'un remaster pour marquer cet anniversaire charnière ferait donc totalement sens. Il s'agirait également d'une belle occasion pour présenter les origines de Kratos à un nouveau public. Reste cependant à voir s'il s'agira simplement d'un lifting graphique, ou si ce remaster viendra aussi un peu en dépoussiérer le gameplay. Rendez-vous donc courant mars pour voir si les Lames du Chaos vont bien nous mettre le grappin dessus ou non.

© Santa Monica Studio / SIE.

Source : Jeff Grubb sur Bluesky