Si vous vous demandiez ce que pourrait donner un remake de God of War sur PS5 et sous Unreal Engine 5, vous êtes au bon endroit. Voici la dernière création du talentueux TeaserPlay.

Vous avez sûrement déjà vu son travail par le passé, le plus récent étant sa vidéo montrant sa vision de GTA 6 et de Vice City. Cette fois, le Youtubeur s’attaque à un autre monument du jeu vidéo. Voici ce que donnerait un God of War Remake sur PS5.

God of War Remake sur PS5, ça donnerait ça

Le temps peut paraître bien long en attendant God of War Ragnarok. Dire que le jeu est attendu de pied ferme serait un doux euphémisme et la hype autour de la suite des aventures de Kratos et Atreus touche même le patron de Xbox. Pour faire patienter les fans, un vidéaste qui ne manque pas d'imagination nous montre ce que donnerait un remake de God of War premier du nom sur PS5. Et comme d’habitude avec TeaserPlay, le résultat est plutôt bluffant.

Pour parvenir à recréer le Kratos des premiers jours et Zeus avec des modèles dans l’air du temps, le youtubeur a usé de tous les artifices habituels: l’Unreal Engine 5, Lumen, Nanite, du Ray Tracing et une petite dose de Metahuman d'Epic Games. Athènes a profite du même traitement avec des décors de toute beauté. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, il a tenté de rapprocher la caméra aussi près que possible des personnages, dans la veine du jeu de 2018. Une fois encore, l’idée est simplement de montrer ce à quoi un God of War Remake pourrait ressembler sur PS5. Il n’ a aucune intention de faire un fangame quelconque.