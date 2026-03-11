La trilogie God of War aura prochainement le droit à des remakes, et si la nouvelle a été reçue avec énormément d'enthousiasme, beaucoup de questions subsistent concernant la direction à prendre. Nous ne sommes plus dans les années 2000. À l'époque, le jeu vidéo connaît un nouvel essor avec l'arrivée de limitations au moins de 18 ans et God of War fait partie des séries à jouer avec les limites. Entre sa violence exacerbée, qui pourrait être perçue comme exagérée comparé aux jeux récents, ou encore sa représentation de la femme au travers des jeux sexuels qui pourraient déranger désormais. Beaucoup se demandent si ce genre de mini-jeux a encore sa place, pour certains oui, pour d'autres non. Mais saviez-vous que la plupart d'entre eux, notamment l'un des plus explicites, a été conçu par des femmes ?

L'un des sujets les plus polémiques de God of War a été conçu par des femmes

C'est une « anecdote amusante » que nous rapporte Alanah Pearce, ex-scénariste chez Santa Monica. Au détour d'un stream, elle explique que « les mini-jeux érotiques de God of War ont été conçus par des femmes. J'ai même travaillé avec l'une d'entre elles. Ils ont été majoritairement développés par des femmes au sein de l'équipe ». Une équipe qui a notamment conçu l'une des séquences les plus explicites de la trilogie : le passage dans la chambre d'Aphrodite dans God of War 3.

Pearce nous explique ici que beaucoup n'ont même pas remarqué que la chambre entière a été designée par des femmes. « D'ailleurs, quand on entre dans ce qui est, je crois, la chambre d'Aphrodite, on remarque que l'espace a été conçu pour ressembler à des lèvres. C'est littéralement conçu pour évoquer un vagin. Et ce sont les femmes qui ont fait ça. Quand on y pense, c'est évident, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne l'avaient pas remarqué. J'ai travaillé avec une des développeuses, elle en était très fière, et c'était vraiment génial. »

Ariel Lawrence, productrice, nous présente les coulisses d'une des scènes les plus controversées de God of War 3.

Quid de la place des mini-jeux érotiques dans les remakes ? L'ex-scénariste répond cash

Dans cette scène, Aphrodite et ses servantes se font plaisir lorsque Kratos débarque. La déesse va alors le séduire d'une manière très suggestive. Une séquence incontournable de God of War 3 qui a entièrement été conçue en motion capture, et supervisée par Ariel Lawrence, productrice à l'époque avec qui Pearce a par ailleurs travaillé.

Pour Alanah Pearce, ces séquences érotiques ne sont pas un problème et elles ne devraient pas disparaître. Elle admet toutefois que c'est peut-être un peu maladroit et devrait certainement être repris différemment.

« Je reconnais que dans God of War, c'était un peu ridicule tel quel » affirme-t-elle, « Mais encore une fois, je pense que ça a sa place dans les remakes. Je ne pense pas que ce soit irrespectueux envers les femmes. Au contraire, je pense que ces jeux portent un regard critique sur la personnalité de Kratos. La rage ne lui apporte clairement aucune satisfaction. » Selon l'ex-scénariste, le nouveau Kratos de 2018 n'en serait que plus cohérent, sa métamorphose n'en serait que renforcée. « Je suis convaincue que ces éléments doivent être conservés » termine-t-elle.

Pour l'heure, il est encore bien trop tôt pour savoir de quoi sera fait le remake de God of War, mais le sujet n'a pas fini de faire parler. Santa Monica décidera peut-être de revoir entièrement sa copie, ou la rapportera telle quelle dans un nouvel écrin. Le développement est en cours mais la production n'en est qu'à ses débuts, il va donc falloir prendre son mal en patience.