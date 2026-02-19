Depuis quelques jours maintenant, God of War est définitivement de retour au cœur de l’actualité. Bien sûr, le fait qu’un nouvel opus, Sons of Sparta, ait été shadow-droppé à l’issue du dernier State of Play y est pour beaucoup. Mais cela ne se limite pas non plus à cela. Car durant l’événement de PlayStation, nous avons également appris l’existence d’un projet dont les fans de God of War rêvaient depuis longtemps : celui d’un remake de la trilogie originale. Et grâce à l’un des acteurs de la saga, nous en savons peut-être déjà plus à son sujet.

God of War Remake se dévoile… grâce à Kratos

En effet, l’annonce de God of War Remake a beau avoir été particulièrement chétive, elle n’a pas manqué de retenir l’attention du public, qui trépigne désormais d’impatience à l’idée d’en savoir plus. C’est pourquoi à l’occasion d’une convention de fans, à laquelle était notamment présent Christopher Judge, la youtubeuse Fuzhpuzy n’a pas hésité à aller à sa rencontre dans l’espoir de lui soutirer quelques précieuses informations. Et comme à son habitude, il apparaît que le Kratos de la saga nordique s’est alors montré plutôt loquace.

Dans une vidéo réalisée en caméra cachée par la créatrice de contenus, on peut ainsi entendre Judge confirmer que T.C. Carson reprendra le rôle du dieu grec dans God of War Remake, qui embarquera pour l’occasion « de nouvelles technologies » mais aussi « un nouveau système de combat ». Et même si cela n’a rien d’une grosse surprise en soi, cela reste des informations inédites qui nous donnent déjà une première idée de ce qui nous attend avec ce futur titre.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisqu’au-delà même du cas God of War Remake, Judge en a également profité pour déclarer que les fans devraient découvrir ce qui se prépare en ce moment même chez Santa Monica Studio, « probablement plus tard dans l’été ». Et bien qu’il n’en dise pas plus sur la nature du projet en question, le fait est qu’il semble lui-même impliqué dans la production de ce dernier. Cela signifie-t-il que nous aurons affaire à un nouveau God of War encore une fois ? À ce stade, rien n’est impossible.

De nouvelles infos arriveraient cet été

En tout cas, une chose est sûre : Judge risque sans doute de se faire taper sur les doigts suite à ces révélations prématurées, si tant est bien sûr qu'elles soient légitimes. Car précisons tout de même que l’acteur de Kratos n’apparaît jamais directement dans la vidéo, même si l’on semble aisément reconnaître sa voix et sa façon de parler. Il convient donc malgré tout de garder le recul habituel vis-à-vis de tout cela. Mais si l’acteur dit vrai, ce n’est désormais plus qu’une question de mois avant que l’avenir des créateurs de God of War se précise davantage à nous.

