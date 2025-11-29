Pour les 20 ans de la licence, un fan prend les devants et donne un aperçu de ce à quoi le remake de God of War tant rêvé des joueuses et joueurs pourrait ressembler.

La franchise God of War fête ses 20 ans, alors beaucoup espéraient voir un retour en force de Kratos sur la scène vidéoludique. Or, bien que le demi-dieu ait eu droit à son lot de collectors, pas de nouveau jeu ni de réédition en vue. Qu'à cela ne tienne, un fan a pris les devants sur Sony et Santa Monica Studio pour créer son propre remake du tout premier opus, sorti en 2005. Point par point, il détaille tout son travail et le résultat est divin.

Le remake que les fans de God of War mérite

Le créateur de contenu Alifilmworx s'est fait remarquer sur YouTube il y a neuf mois avec sa toute première vidéo. Il avait alors recréé un modèle en 3D de Kratos avec une entrée en scène qui laissait rêveur quant à ce à quoi ressemblerait un remake de God of War. Il revient en ce mois de novembre avec une nouvelle démonstration de son savoir-faire qui cumule déjà près de 800 000 vues au moment d'écrire ces lignes. Un chiffre atteint à peine deux semaines et qui pourrait s'approcher rapidement des 3,6 millions de vues cumulées sur sa précédente création.

Dans cette seconde vidéo, Alifilmworx va plus loin que la première fois. Après Kratos, il s'attaque ici à remodéliser des ennemis iconique du fantôme de Sparte. Il prend également le temps de préparer le décor dans le but de reproduire la scène de combat sur une épave en introduction du tout premier God of War. L'hydre est aussi de la partie, complétant ce tableau qui rappellera bien des souvenirs aux joueuses et joueurs de 2005.

Si le créateur se démarque avec ses vidéos, c'est aussi par le ton qu'il adopte. Il n'hésite pas à tacler directement Sony, accusant l'éditeur de ne pas écouter les désirs des fans qui réclament un remake. Lui-même se tourne en dérision en mettant en avant des retours négatifs que les internautes lui ont fait à propos de sa première vidéo. Il a donc retravaillé le modèle de Kratos en conséquence, pour un rendu encore plus saisissant en conclusion de vidéo.