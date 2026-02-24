Les premières informations se confirment pour les remakes de la God of War Trilogy, et c'est l'acteur Christopher Judge qui nous les donne. Malheureusement, la dernière annonce en date risque d'attrister certains fans.

Depuis son annonce au dernier State of Play organisé par PlayStation, la trilogie de remakes des premiers God of War se précise. Les premières informations commencent à tomber, notamment à propos du contenu et de la vision du projet. Ces premières bribes d'infos assez concrètes nous viennent d'ailleurs directement de Christopher Judge, l'acteur derrière Kratos dans les nouveaux épisodes de la série. On sait qu'il a généralement la langue bien pendue concernant les projets qui entourent la série. Toutefois, il a dû clarifier la situation au sujet de la trilogie God of War Remake, et annoncer quelque chose qui pourrait décevoir certains fans.

Christopher Judge - image officielle des BAFTA

L'acteur Christopher Judge clarifie la situation au sujet de God of War Remake

On avait donc pu récupérer la semaine dernière tout un tas d'informations suite à une discussion qu'une créatrice de contenu avait eue avec l'acteur Christopher Judge. En caméra cachée, il s'était exprimé au sujet des intentions du studio Santa Monica. En dévoilant au passage beaucoup de détails sur le projet. Il a sans doute dû se faire un peu taper sur les doigts, à en juger par la suppression de la vidéo originellement diffusée.

L'acteur a néanmoins jugé bon de publier un message de clarification, il y a quelques jours sur son compte X. Il y explique n'avoir « aucune implication dans les jeux originaux et ce qu'ils impliquent ». Judge poursuit en expliquant « qu'il adorerait que tout son travail implique Santa Monica et God of War, mais qu'il a des autres projets à propos desquels il est super excité ». Plus d'informations devraient arriver cet été.

On ignore encore précisément la teneur desdits projets, mais on pourrait en savoir plus dans les mois à venir. En attendant, il semble assez évident que Christopher Judge n'est pas impliqué dans la trilogie God of War Remake à venir. C'était l'acteur TC Carlson (la voix originale des premiers Kratos) qui présentait le jeu lors du State of Play, et Judge l'avait lui-même confirmé il y a quelques jours.

Source : PSU