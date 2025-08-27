Le flou commence à s'estomper concernant le prochain jeu du studio derrière la saga God of War. Justement, ça sent bon pour les fans de la licence, vous allez voir.

Trois ans se sont écoulés depuis la sortie de God of War Ragnarok. À ce titre, les fans des productions de Santa Monica Studio s'interrogent de plus en plus sur ce que ses équipes préparent. D'autant plus que de nombreuses rumeurs circulent sur le prochain projet depuis un bout de temps déjà, avec des suppositions plutôt étonnantes. Cela dit, de nouveaux éléments concrets laissent entrevoir quelque chose qui devrait plutôt parler aux fans de la saga mythologique.

L'après God of War Ragnarok se prépare

L'avenir de Santa Monica est en train de dessiner en ce moment-même. Le studio avance visiblement bien dans son nouveau projet, au regard de nouvelles offres d'emploi diffusées. Alors, une question se pose : sur quel genre de jeu travaille-t-il ? Des rumeurs évoquaient la possibilité d'une nouvelle licence tablant sur la science-fiction, très en vogue en ce moment. Mais, plus le temps passe, plus cette hypothèse s'étiole en faveur de quelque chose de plus familier.

En juillet dernier, le journaliste Jason Schreier faisait bien comprendre que ces rumeurs étaient « absurdes ». Il précisait également que le nouveau jeu de Santa Monica pourrait passer pour une nouvelle licence, même si ce n'en est pas vraiment une. Il n'en faut pas plus pour nous faire comprendre que God of War préparerait bien son retour, et ce n'est pas une récente offre d'emploi qui nous fera penser le contraire.

En effet, Santa Monica Studio recherche actuellement un designer de combat senior. Le recrutement continue donc au sein des équipes. Il va encore conforter l'idée qu'un nouveau God of War est sur la table. En regardant de plus près la description du poste, on retrouve plusieurs éléments qui se rapprochent des canons de la licence. Elle mentionne notamment un profil qui maîtrise les « combats de mêlée à la troisième personne façon action-RPG ».

De façon explicite, ce serait un plus si le candidat ou la candidate était familier des « choix du design de combat, systèmes, mécaniques et ennemis » des deux derniers opus de la saga mythologiques, celui de 2018 et Ragnarok. Le studio semble bien décidé à produire une œuvre sur un modèle semblable. Cela nous écarte un petit peu des rumeurs à propos d'un potentiel metroidvania. Toujours est-il qu'un nouveau God of War se confirme de plus en plus.

