La rumeur autour de la version ultime de God of War Ragnarök se fait toujours plus insistante, et une annonce en ce sens serait apparemment imminente.

C'est en tout cas ce qu'a indiqué le réputé leaker billbil-kun. Après Ghost of Tsushima, ce serait donc à God of War Ragnarök d'être la prochaine exclusivité Sony à voguer vers le PC. Il se pourrait que cela soit annoncé officiellement incessamment sous peu.

Le portage PC de God of War Ragnarök se précise

Ces derniers mois, l'idée d'un portage PC de God of War Ragnarök a été évoquée à plusieurs reprises par différents leakers. L'un indiquait, connu sous le pseudonyme Silknight qu'il arriverait au premier trimestre 2025. Billbill-kun en a également parlé, en s'intéressant cette fois à son annonce. Déjà le mois dernier, il préconisait que Sony en parlerait officiellement prochainement. Il réitère à la fin de ce mois de mai ses propos. Il insiste même sur le caractère imminent d'une telle annonce.

D'après lui, la version PC de God of War Ragnarök devrait donc être confirmé « très bientôt ». Pour rappel, le portage de Ghost of Tsushima a été annoncé début mars, pour une sortie le 16 mai dernier. Il se pourrait donc que, si annonce imminente du second opus des aventures scandinaves de Kratos il y a, sa sortie pourrait être plus proche qu'anticipé par Silknight. Puisqu'il ne s'agit que de rumeurs, il convient en tout cas de prendre tout cela avec des pincettes.

Un carton assuré sur PC en attendant le prochain jeu de Santa Monica ?

Gageons en tout cas qu'une version PC de God of War Ragnarök pourrait avoir son petit succès. Ghost of Tsushima est de son côté l'exclusivité solo de Sony ayant connu le meilleur lancement sur Steam. Il a ainsi dépassé le portage de God of War 2018. Kratos et Atreus peuvent-ils battre Jin Sakai avec leur seconde épopée dans la mythologie nordique ? Seules les Nornes peuvent pour l'instant le savoir, en attendant une annonce a priori imminente.

Quoi qu'il arrive, nous savons déjà que Santa Monica Studio travaille déjà sur un nouveau jeu. Alors que l'arc scandinave de Kratos et Atreus est a priori terminé, le mystère reste entier quant à ce que le talentueux studio nous réserve. Un God of War centré sur la mythologie égyptienne, ou une autre mythologie ? Une toute nouvelle licence ? Cory Barlog, directeur du reboot de 2018, a en tout cas repris du service, ainsi que le compositeur réputé Bear McCreary. On surveille donc tout cela de très près.