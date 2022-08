Santa Monica Studio et PlayStation viennent de partager une vidéo à regarder avant de jouer à God of War Ragnarok drôlement bien fichue. Voici le résumé officiel de God of War (2018).

Alors qu’un supposé leak a affolé la Toile ce weekend, Santa Monica Studio vient de sortir une nouvelle vidéo de God of War Ragnarok. Un indispensable pour celles et ceux qui n’auraient pas fait le jeu précédent ou qui n’auraient plus les événements des premières aventures de Kratos et son fils en tête.

Une vidéo récap pour God of War Ragnarok

C’est l’heure des révisions. Lors de la sortie de God of War en 2018 sur PS4, les joueurs ont pu découvrir de nouvelles facettes de Kratos et partir à la découverte des royaumes nordiques et leur histoire. Pour préparer les joueurs à la sortie de God of War Ragnarök le 9 novembre 2022, PlayStation vient de dévoiler une vidéo sous forme d’un véritable conte animé narrant les événements de God of War (2018). Parfait pour se remettre à niveau avant la sortie du titre attendu impatiemment de tous, même du patron de Xbox.

Sans entrer dans les détails pour ceux qui souhaiteraient (re)découvrir cette histoire en jouant à God of War, le jeu s’ouvre sur les funérailles de Faye, mère d’Atreus et femme de Kratos. Pour assouvir sa dernière volonté, le père et son fils partent dans un périple pour aller répandre ses cendres depuis le plus haut sommet des neuf royaumes. Ils seront confrontés à la nature hostile du Grand Nord, ses bêtes, ses monstres, et ses dieux tout sauf bienveillants. Ils feront des rencontres inattendues sur leur chemin, dont les frères Huldres, Brok et Sindri, célèbres nains forgerons. Leur quête aboutit au déclenchement d’une prophétie annonçant le soulèvement total des neuf royaumes et une bataille qui entraînera la mort de dieux. Ainsi commencera l'histoire de God of War Ragnarok.