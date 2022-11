Le lancement triomphal de God of War Ragnarok se confirme avec des données précises et surtout officielles.

God of War Ragnarok devient le roi des exclusivités PlayStation

Rien qu'au Royaume-Uni, God of War Ragnarok a réussi à faire tomber des colosses comme Call of Duty Modern Warfare 2 et Elden Ring. Une prouesse compte tenu du carton commercial et critique de ces deux jeux. Mais voilà, le demi-dieu de la guerre a été plus fort, balayant au passage toutes les autres exclus PS5 à PS4.

En cinq jours seulement, GOW Ragnarok s'est vendu à plus de 5,1 millions d'exemplaires sur PlayStation 5 et PlayStation 4. C'est bien plus que God of War (2018) et ses 3,1 millions de copies en trois jours. Et c'est également au-dessus des ventes de The Last of Us 2 qui était le dernier à détenir le record avec plus de 4 millions d'unités écoulées.

God of War Ragnarok : 5,1 millions

The Last of Us Part II : plus de 4 millions

FF7 Remake : 3,5 millions

Marvel's Spider-Man : 3,3 millions

En plus d'être l'exclusivité PlayStation la plus rapidement vendue, les ventes de God of War Ragnarok en première semaine sont aussi un record historique pour la franchise. Si un DLC est peut-être hors question, la sortie d'un nouveau jeu PS5 elle beaucoup plus probable.