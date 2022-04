Les fans attendent avec impatience une date de sortie pour God of War Ragnarök prévu en 2022 sur PS5 et PS4. Sony Interactive Entertainment ne semble pas enclin à communiquer dessus pour le moment, préférant sans doute y voir plus clair avant d'annoncer quoi que ce soit. Du coup, toute miette est bonne à prendre, comme ce teasing d'une personne qui travaille actuellement sur le jeu.

God of War Ragnarök : une nouveauté de gameplay

Un jeune streamer ayant pour surnom Trophy Dad a diffusé sa découverte de God of War (2018) il y a quelques jours sur Twitch. Première fois oblige, il a été bouche bée par une mécanique :

J'imagine que tout le monde a ressenti la même chose après le tutoriel sur le lancer de hache dans #GodOfWar. On peut dire qu'ils ont consacré beaucoup d'efforts pour que le feeling soit bon.

Son tweet est remonté jusqu'à Beau Anthony Jimenez, sound designer chez PlayStation, qui a teasé une nouvelle mécanique qui ne devrait pas manquer de nous faire réagir.

J'ai hâte que les joueurs réagissent de la même manière à ce que nous préparons pour God of War Ragnarök. Inutile de dire que le travail accompli est formidable.

Une suite directe

Est-ce que la nouvelle mécanique pourrait cette fois affecter les Lames du Chaos ? Une nouvelle arme ou fonctionnalité de la hache Leviathan ? Quelque chose en lien avec Atreus ? On peut théoriser pendant des heures, mais sans indice, on ne va pas aller bien là. Les seules certitudes sont que Kratos et Atreus auront un plein accès aux Neuf Royaumes et qu'ils croiseront un ennemi apparu à la toute fin de God of War pour tous ceux qui sont retournés à la maison. L'unique façon de déclencher le vrai dénouement du jeu.

God of War Ragnarök sera disponible en 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4, mais ne sera pas inclus dans le nouveau PS Plus à sa sortie.