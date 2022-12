God of War Ragnarok continue de faire plaisir à ses fans et s’apprête à sortir une nouvelle fonctionnalité hyper attendue.

God of War Ragnarok est un carton phénoménal et il fait partie des jeux les plus marquants de cette année 2022. Le titre a d'ailleurs reçu un paquet de prix aux Game Awards 2022 et a même été élu GOTY par les joueurs PlayStation. Après nous avoir permis de faire de superbes clichés avec son mode photo, le jeu de Santa Monica Studio va faire un très joli cadeau à ses joueurs les plus fidèles en incorporant une fonctionnalité qui pourra littéralement doubler la durée de vie du jeu et leur permettre de se relancer dans l'aventure.

Vous reprendrez bien un peu de God of War Ragnarok ?

Vous l’aurez compris (peut-être) on parle bien entendu du mode New Game Plus, qui permettra aux férus de challenge de repousser les limites de la difficulté du jeu initial en relançant directement une partie après le générique de fin. Santa Monica vient en effet d’annoncer la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux et à même donné une fenêtre de sortie.

Le mode New Game Plus de God of War Ragnarok devrait donc sortir dès le printemps 2023 sur PS5 et PS4 et de nouvelles informations, dont une date de sortie on suppose, seront données peu avant la parution de la mise à jour.

Pour l’heure donc nous n’avons pas plus d’information à se mettre sous la dent et il va falloir prendre son mal en patience en attendant les notes de patch pour voir ce que nous réserve ce nouveau mode de jeu.