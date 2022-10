Quelle sera la durée de vie de God of War Ragnarok ? Les premiers éléments de réponse viennent de tomber et il ne devrait pas être plus long sur son prédécesseur.

A l’approche de la sortie de God of War Ragnarok les langues se délient. L’exclusivité PlayStation attendue de longue date par les fans est actuellement entre les mains de la presse. Certains journalistes ont distillé des informations croustillantes, notamment sur sa durée de vie.

Quelle est la durée de vie de God of War Ragnarok ?

God of War Ragnarok sera-t-il encore plus généreux que son prédécesseur ? Si Santa Monica Studio a fait quelques déçus en annonçant l’absence de mode photo au lancement du jeu ce mercredi 9 novembre, de nouvelles informations confirment une durée de vie assez similaire. Selon le journaliste Joe Miller, il faudrait environ 50 heures pour finir le jeu à 100%. De son côté, IGN affirme avoir 70 heures de jeu au compteur sans avoir absolument tout complété. Une donnée qui dépend évidemment du style de jeu de chacun et qui devrait varier selon les joueurs et les profils.

A titre de comparaison, God of War (2018) nécessitait 20 heures juste pour la quête principale, 32 heures en faisant quelques à-côtés et 51 heures pour finir le jeu à 100%. Est-ce que l’histoire sera plus longue et il y aura moins de contenus annexes, ou est-ce que God of War Ragnarok aura réellement une durée de vie similaire ? Ces quelques points restent encore à éclaircir. On ne manquera pas de vous donner l’information de notre test, à paraître très prochainement.