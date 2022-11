Ainsi, nous pouvons apprendre qu'une stagiaire en production musicale qui a travaillé sur God of War Ragnarok explique qu'elle se sent déçue et découragée, après qu'elle n'ait pas été créditée pour son travail dans la fameuse exclusivité PlayStation.

God of War Ragnarok et l'histoire de la stagiaire

C'est via un thread Twitter que la jeune artiste explique son histoire à propos de God of War Ragnarok :

Je ferais mieux de sortir ça avant que Twitter ne meure. Je suis si heureuse de voir que tant de gens apprécient God of War Ragnarök ! J'ai travaillé sur le montage/arrangement/implémentation de la scène de poursuite de Freya et de la musique du combat contre le boss Thor. Vous pouvez entendre un peu de la musique de chaque scène dans cette vidéo ! je veux faire un petit clin d'oeil à Thor's fight parce que c'était un exercice amusant d'arrangement musical. Le mixage original était trop orchestré et devait être atténué pour laisser de la place à la croissance dans les phases ultérieures. j'ai fait de nouveaux stems en utilisant différentes combinaisons des stems originaux… malheureusement, mon nom ne figure pas au générique, et apparemment il ne peut pas être ajouté dans une mise à jour du patch. On m'a dit que pour être crédité, ma contribution au jeu doit répondre à certains "critères minimums", d'où mon tweet de lundi. je ne sais toujours pas quels pourraient être ces critères… j'ai été incroyablement déçu et découragé d'apprendre cela, et je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre ait à subir cela. Les développeurs de jeux, s'il vous plaît, créditez TOUTES LES PERSONNES qui participent au développement d'un jeu. C'est logique. Passez une belle journée ?

Suite à cela Sean LaValle, concepteur technique audio senior du Santa Monica Studio (God of War Ragnarok) a répondu dans la foulée à la jeune femme :

Je suis vraiment désolé d'apprendre cela, Jessica ! Je suis tout à fait d'accord pour dire que tous ceux qui ont contribué à un projet devraient être crédités. Il est peut-être trop tard, mais je vais certainement me renseigner à ce sujet.

Pour l'instant nous n'avons aucune suite à cette histoire et on espère évidemment que la jeune compositrice pourra obtenir gain de cause et se retrouver dans le générique de God of War Ragnarok.