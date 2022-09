Le State of Play s'est conclu avec l'une des plus grosses cartouches PS5 et PS4 à venir : God of War Ragnarok. Une nouvelle bande-annonce qui transpire la suite grandiose.

God of War Ragnarok en met plein la vue dans son trailer de l'histoire

God of War Ragnarok était le « One more thing » de PlayStation pour sa dernière émission. Une conclusion en beauté tant le trailer a su se montrer impressionnant. Une succession de séquences où les artistes semblent s'être fait extrêmement plaisir dans l'élaboration des décors. On pense notamment à ce combat contre des Valkyries face à un paysage « venu d'une autre planète », le retour à Helheim ou même ce plan tout simple avec Atreus et le loup de Fenrir.

Cette bande-annonce de GOW Ragnarok semble aussi introduire le personnage d'Odin, caché dans la pénombre, qui s'en prend à Kratos en lui reprochant le sang qu'il a sur ses mains et celui de son fils. Un futur adversaire ? Tyr ou encore Freya sont également de la fête, tout comme Thor - le fils d'Odin - qui affronte Kratos.

Une manette collector

À défaut d'avoir cette PS5 GOW Ragnarök incroyable, Sony Interactive Entertainment a diffusé un trailer... pour une manette collector. Une DualSense spéciale bleue & blanche avec les emblèmes du loup et de l'ours sur la partie tactile au centre de l'accessoire. Une édition pour le moins minimaliste.

On connaîtra le dénouement de cette nouvelle mythologie dès le 9 novembre sur PS5 et PS4.